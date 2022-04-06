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35 минут назад

«Совсем печально»: эксперт оценила инициативу продлить майские праздники

Вероника Полынина

Продление майских праздников до 10 дней негативно скажется на работодателях, поскольку деловая активность сократится почти на месяц. Об этом заявила эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева, комментируя изданию News.ru соответствующую инициативу вице-спикера Госдумы от фракции «Новые люди» Владислава Даванкова.

«Совсем печально»: эксперт оценила инициативу продлить майские праздники
Фото: ТАССТАСС

«По сути, сотрудники не будут работать полмесяца, а при наличии праздничных дней подразумевается, что оплата сохраняется в полном объеме. Можно провести аналогию с январскими праздниками. У нас на месяц так или иначе деловая активность сокращается», - отметила Яковлева.

По ее словам, наличие праздничных дней и так снижает деловую активность, а если они будут длиться 10 дней, «будет совсем печально».

Эксперт предложила работникам сделать выбор: работать или сажать картошку.

В Госдуме поспорили о продлении майских праздников

Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов, напротив, поддержал предложение Даванкова. По его мнению, в непростые времена люди психологически выгорают, и им надо давать передышку.

Напомним, что согласно производственному календарю, в мае 2022 года праздничными выходными объявлены дни с 1 по 3 и с 7 по 10 мая.

Общество,Владислав Даванков,Иван Абрамов,Валентина Яковлева,Совет Федерации,Госдума,
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