В Москве началось отпевание Владимира Жириновского

В храме Христа Спасителя в Москве в восемь утра началось отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который скончался в среду, 6 апреля. Об этом пишет ТАСС.

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Церемонию отпевания проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Прощание с политиком пройдет в Колонном зале Дома Союзов на Большой Дмитровке с 11 до 13 часов. Похоронная церемония начнется в 14:00.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин «обязательно попрощается с Жириновским».