Когда отключат отопление в 2022 году: окончание отопительного сезона в Москве

Температура воздуха в российской столице в ближайшие дни резко поднимется. По прогнозам синоптиков, в субботу, 9 апреля, ожидается 15 градусов днем. В связи с этим многих москвичей интересует вопрос — когда отключат отопление в 2022 году?

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Донат Сорокин/ТАСС

Как пишет сайт O Schetchike.ru, централизованное отопление полагается отключать, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне выше 8 градусов на протяжении пяти суток. Однако муниципалитет, принимая решение о прекращении подачи тепла, все равно должен проконсультироваться с метеорологами. Если по прогнозу в ближайшие 10 дней ожидается похолодание, то отопление не может быть отключено. Приказ о принятом решение об отключении отопления должен быть опубликован на сайте органов местного самоуправления и в СМИ.

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Жители многоквартирных домов, куда тепло подается автономно, принимают решение относительно конца отопительного сезона на общем собрании.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил, что тепло в жилых домах отключат в конце апреля — начале мая. Точная дата зависит от погоды.

«Все зависит от температурного режима наружного воздуха. Если в течение пяти суток температура будет выше 8 градусов, тогда мы останавливаем отопительный период», — сказал заммэра в эфире телеканала «Москва 24», его слова приводит mk.ru.

Когда на улице установится необходимая температура воздуха, подачу тепла начнут отключать поэтапно. Сначала отключат отопление на промышленных объектах, в магазинах и торговых центрах. Только после этого отопление может быть отключено в жилых домах. Затем прекращается подача тепла на социальные объекты (школы, детские сады, больницы, поликлиники).

Сайт O Schetchike.ru составил предположительный график окончания отопительного сезона в крупнейших городах России, основываясь на статистике за 2020 год.

Вот примерные даты:

Москва — 7 мая

Санкт-Петербург — 26 мая

Новосибирск — 26 апреля

Екатеринбург — 7 мая

Казань — 27 апреля

Нижний Новгород — 7 мая

Челябинск — 30 апреля

Самара — 28 апреля

Омск — 21 апреля