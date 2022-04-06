Умер разведчик-нелегал Михаил Васенков

«Служба внешней разведки России с прискорбием извещает, что в ночь на 6 апреля на восьмидесятом году жизни скоропостижно скончался заслуженный ветеран, в прошлом разведчик-нелегал, Герой Советского Союза, полковник в отставке Васенков Михаил Анатольевич», - говорится в сообщении СВР.

Американские власти обвинили арестованных россиян в шпионаже в пользу России и отмывании денег. По данным американской контрразведки, спецслужбы США следили за деятельностью сети русских шпионов на протяжении 10 лет.

Васенков работал на советскую разведку с 1960-х годов под видом фотографа, журналиста и антрополога. Объездил всю Латинскую Америку, более 20 лет жил в США. Там он имел знакомства с высокопоставленными функционерами демократической партии США. Однажды ему удалось добыть расписание зарубежных поездок президента США на несколько лет вперед. В 1980-е годы за успешную работу на разведку Васенкову присвоили звание Героя Советского Союза.