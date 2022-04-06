Умер разведчик-нелегал Михаил Васенков

Скончался выдающийся разведчик-нелегал, Герой Советского Союза Михаил Васенков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Службу внешней разведки.
«Служба внешней разведки России с прискорбием извещает, что в ночь на 6 апреля на восьмидесятом году жизни скоропостижно скончался заслуженный ветеран, в прошлом разведчик-нелегал, Герой Советского Союза, полковник в отставке Васенков Михаил Анатольевич», - говорится в сообщении СВР.
Михаил Васенков входил в состав группы российских разведчиков, которую в 2010 году разоблачила американская контрразведка. В той же группе действовала Анна Чапман.
Напомним, в 2010 году в США были арестованы Анна Чапман, Михаил Куцик (он же Майкл Зотолли), Наталья Переверзева (она же Патрисия Миллс), Владимир Гуриев (он же Ричард Мерфи), Лидия Гуриева (она же Синтия Мерфи), Михаил Власенков (он же Хуан Ласаро-старший), Вики Пелаез (супруга Власенкова), Андрей Безруков (он же Дональд Хитфилд), Елена Вавилова (она же Трейси Фоули) и Михаил Семенко.
Американские власти обвинили арестованных россиян в шпионаже в пользу России и отмывании денег. По данным американской контрразведки, спецслужбы США следили за деятельностью сети русских шпионов на протяжении 10 лет.
Виновником разоблачения сети назвали бывшего полковника Службы внешней разведки России Александра Потеева. Его осудили заочно на 25 лет за государственную измену.
Васенков работал на советскую разведку с 1960-х годов под видом фотографа, журналиста и антрополога. Объездил всю Латинскую Америку, более 20 лет жил в США. Там он имел знакомства с высокопоставленными функционерами демократической партии США. Однажды ему удалось добыть расписание зарубежных поездок президента США на несколько лет вперед. В 1980-е годы за успешную работу на разведку Васенкову присвоили звание Героя Советского Союза.