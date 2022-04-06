В нацпарке на Байкале создают первую в России зону для фотоохоты

Идея организовать такое пространство принадлежит Артуру Мурзаханову — известному специалисту в области охраны природы и фотографу животного мира. Это он несколько лет назад, работая в Республике Бурятия в ФГБУ "Заповедное Подлеморье", создал "заповедный спецназ" — оперативную группу "Баргузин" для борьбы с браконьерами.

Фото: РИА Новости РИА Новости

До недавних пор он работал в ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" в Иркутской области, где и начал воплощать в жизнь свою мечту о создании места для фотоохоты. Идею поддержал директор учреждения Умар Рамазанов. Сейчас Мурзаханов работает в Москве в должности заместителя директора Росзаповедцентра Минприроды РФ, поэтому проект фотозоны продолжили коллеги по "Заповедному Прибайкалью", а он его дистанционно курирует.

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Есть корм — есть звери

Для создания фотозоны выбрали место недалеко от Байкала — урочище Малышкино в Большереченском лесничестве. Это близко к городу — всего 60 км от Иркутска, откуда многие туристы начинают свое путешествие на Байкал. Там же находятся места отела копытных (отсюда пошло название урочища) и проходят миграционные пути диких животных. Там водятся медведи, волки, изюбры, кабаны, косули, выдры, соболи.

"Если взять Большереченское лесничество, то с одной стороны Байкал и большой поток туристов, которых животные пугаются. С другой стороны — охотничьи угодья. То есть, с одной стороны, они боятся большого потока туристов, с другой — охотников. А лесничество находится посередине", — объясняет Артур Мурзаханов.

Так что задача специалистов — животных на территории лесничества удержать, сделать так, чтобы они там оставались и, чувствуя или заметив человека, не пугались его. Достигается это за счет хорошо налаженной охраны и грамотного проведения так называемых биотехнических мероприятий — это когда специалисты, например, засеивают для зверей поля, подкладывают соль и сено.

"Мы скосили сено — на месте скошенной травы выросла сочная отава, туда начали ходить косули. Ближе к осени зеленая трава, оставшаяся после покоса, пожухла, а к этому времени у нас уже готово рядом поле, где посеяли овес. Животные перешли туда. Чуть позже изюбри и косули переходят на поля с многолетними культурами. С установлением устойчивого снежного покрова начинаем подкладывать сено, овес. И получается, что животным не надо переходить на другое место, корм здесь есть, они остались, не уходят к охотникам, где их могли бы добыть, не ушли к Байкалу, где пугают туристы. Конечно, всех мы остановить не сможем, но какая-то часть будет оставаться у нас и выводить потомство", — говорит собеседник.

По его словам, чтобы звери закрепились на местности, такую работу нужно интенсивно вести три-четыре года. По проекту создания фотозоны она ведется пока только год, а результаты уже есть.

"Мы начали сеять поля — появились зайцы, лисы, стало больше косули. С других территорий начали подтягиваться рыси — сначала мы наблюдали только одного самца, потом появилась самка с двумя котятами, потом еще одна. В итоге сейчас фиксируем уже семь рысей. Это такая цепочка, где одно цепляет за другое и помогает нам добиваться поставленной задачи", — говорит Мурзаханов.

Установить контакт

Вместе с этим природоохранные специалисты пытаются подружиться с животными, чтобы они привыкли к присутствию человека.

"И животный мир к нам постепенно привыкает. Если в прошлом году косули, изюбри и кабаны бежали сломя голову, услышав звук снегохода, теперь уже половина из них более спокойна", — рассказывает Мурзаханов.

Сам он, как говорит, уже почти подружился с одинокой волчицей, которая стала появляться у кордона на территории лесничества.

"Она когда-то, видимо, была изгнана из стаи, и целый год я ее изучал, специально оставлял рукавицы, шапку, чтобы она привыкла к моему запаху. У животных же тоже есть эмоции. Она одинокая, и это одиночество толкает к какому-то живому существу", — говорит собеседник.

Впереди еще создание инфраструктуры для посетителей фотозоны. Предстоит обновить кордон и построить домики-засидки, из которых туристы и фотографы будут наблюдать и снимать животных. В этих домиках гости смогут оставаться на несколько суток, условия для этого там создадут. Всего планируется сделать семь засидок, на два человека каждую.

Доставлять гостей в лесничество будут на высокопроходимой технике. Артур Мурзаханов рассчитывает, что уже осенью этого года фотозона начнет принимать фотоохотников.

Три кита проекта

На самом деле в России есть особо охраняемые природные территории, где еще раньше появились возможности фотографировать животных, однако они пока очень ограниченные и скромные. Как выразился Мурзаханов, работа по организации фотоохоты в заповедниках и нацпарках страны находится еще в начальной стадии, поэтому можно сказать, что фотозона на Байкале будет первой в России полноценной площадкой для фотосафари. Опыт ее создания поможет масштабировать идею не только на особо охраняемые природные территории — этим заинтересовались и охотопользователи. Сейчас, когда внутренний туризм на подъеме, такие проекты приобретают особую актуальность.

Артур Мурзаханов выделяет три основные задачи, которые поможет решить на Байкале появление места для фотоохоты и наблюдения за дикой природой. Во-первых, это перераспределит туристические потоки.

"На Байкал с каждым годом приезжает все больше людей, антропогенная нагрузка растет. И стоит задача разгрузить территорию. Так вот как раз организация таких мероприятий, которые мы задумали, позволит оттянуть поток туристов от самого Байкала вглубь территории и показать, что кроме священного озера у нас еще есть прекрасная сибирская тайга", — объясняет Мурзаханов.

Во-вторых, это воспитание в людях бережного отношения к природе, ведь, по задумке автора идеи, в фотозоне будут принимать не только профессиональных фотографов, но и обычных туристов. Можно будет приезжать семьями, наблюдать за животными и участвовать в биотехнических мероприятиях, чтобы понять смысл работы государственных инспекторов в области охраны природы. И конечно, каждому посетителю будут гарантированы эмоции.

"Даже себя возьмите: увидели в лесу зайчика — восторга на целую неделю. А если увидеть медведя, изюбря — запоминаешь на всю жизнь", — говорит Мурзаханов.

В-третьих, на приеме профессиональных фотографов и съемочных групп нацпарк сможет зарабатывать, а дополнительный доход можно направить на поощрение инспекторов, приобретение дополнительных ГСМ и другие нужды.

Первые кадры и эмоции

Продюсер и режиссер Игорь Чернышев, который много лет занимается съемкой дикой природы, уже сделал первые кадры в создаваемой фотозоне в Малышкино. Он приезжал туда из Москвы, чтобы набрать материал для документального фильма.

"Пока мы ехали, видели нескольких изюбрей, белок, следы волков, соболя и кабанов на прикормочных площадках. А вообще, вокруг фотозоны очень много следов разных животных. И если там тихонечко пожить денька два-три, не шуметь, то животных, которые там обитают, получится зафиксировать на видео и фото", — рассказывает Игорь.

Он тоже говорит, что условия для фотоохоты, которые сейчас есть в некоторых заповедниках страны, оставляют желать лучшего. Там, где он бывал, это или вышки, с которых можно вести съемку, или врытые в землю тесные засидки.

"Что касается Байкала, то когда инфраструктуру фотозоны построят, это будет много зданий, где можно располагаться удобно, комфортно, шикарные условия для съемки дикой природы. Такого вообще нигде нет, потому что чаще это маленькие, локальные помещения, в которых мало места", — говорит режиссер.

Он считает, что проект будет полезным с разных точек зрения. Люди будут получать удовольствие от созерцания животных в дикой природе, менять отношение к особо охраняемым природным территориям, понимать, что они созданы для того, чтобы беречь флору и фауну. Ведь сейчас в обществе бытует мнение, что нацпарки и заповедники — это некие закрытые места, куда нельзя попасть и где проворачиваются темные дела.

Житель Иркутска Артем Мосейчук побывал в Малышкино в декабре прошлого года в качестве волонтера, помогал инспекторам с подкормкой зверей. Ему в отличие от Игоря не удалось увидеть животных, но следов, говорит, встретилось много.

"Все было вытоптано кабанами, были следы лося, рыси, лисы. Животных все равно, видимо, смущают звуки, поэтому никто не выходил. А если бы немного тишины было, мы бы кого-то увидели", — рассказывает он.

Артем считает, что фотозона точно станет местом притяжения туристов, потому что у людей сейчас есть запрос на интересные места для отдыха за городом.