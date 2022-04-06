В России могут продлить майские выходные

«Сезон, безусловно, будет высокий, но, надеемся, не по ценам. Пока цены, несмотря на различные прогнозы, не взлетели. Спрос — на грани, поэтому цены пока удерживаются, на «высокие» даты, возможно, они будут корректироваться., но пока этого нет. Пока прогноз благоприятный», — подчеркнул Барзыкин.