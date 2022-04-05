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36 минут назад

Биолог спрогнозировал срок новой вспышки COVID-19 в России

Мослента

Срок новой вспышки COVID-19 в России спрогнозировал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук Петр Чумаков. Его мнение опубликовала «Лента.ру».

Биолог спрогнозировал срок новой вспышки COVID-19 в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наблюдающийся спад заражения COVID-19 на территории нашей страны будет продолжаться, уверенно заявил Чумаков. По его мнению, это связано с тем, что большинство россиян на данный момент устойчивы к вирусу: они либо перенесли его, либо вакцинировались. Но все же некоторого увеличение числа заражений не избежать. По мнению биолога, это произойдет через два-три месяца, когда появится новый штамм.

«Небольшое повышение будет снова, потому что ослабнет коллективный иммунитет. Я думаю, уже перенесшие коронавирус люди не будут тяжело болеть. Они, скорее всего, будут болеть бессимптомно», — сказал Чумаков.

Он отметил, что COVID-19 не дает стойкого иммунитета, однако повторное заражение им переносится, как простуда.

Исходя из этого специалист сделал вывод, что в будущем смертности и инвалидизации от коронавируса практически не будет, поэтому люди перестанут обращать внимание на его вспышки и не будут так сильно бояться.

Ранее вирусолог перечислил преимущества назальной вакцины от COVID-19.

Общество,Петр Чумаков,
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