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57 минут назад

Реестр физлиц-иноагентов появился в России

Москва24иещё 2

Минюст РФ создал реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, туда внесены журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский, следует из информации на сайте ведомства.

Реестр физлиц-иноагентов появился в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По закону Минюст РФ вносит в список физлиц, выполняющих функции иноагента, если будет выявлено, что человек, выполняя подобные функции, не подал необходимое заявление. Основанием для включения в реестр являются документы, поступившие от органов госвласти.

Ранее стало известно, что министерство юстиции России включило еще восемь человек в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

В частности, в списке оказался российский публицист Евгений Понасенков.

Общество,Евгений Понасенков,Матвей Ганапольский,Евгений Киселев,Минюст России,
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