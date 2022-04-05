Реестр физлиц-иноагентов появился в России

Минюст РФ создал реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, туда внесены журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский , следует из информации на сайте ведомства.

По закону Минюст РФ вносит в список физлиц, выполняющих функции иноагента, если будет выявлено, что человек, выполняя подобные функции, не подал необходимое заявление. Основанием для включения в реестр являются документы, поступившие от органов госвласти.