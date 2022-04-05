Госдума одобрила повышение одного штрафа в 40 раз

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении увеличение штрафов для зацеперов в 40 раз. Об этом пишет во вторник, 5 апреля, «Парламентская газета».

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Таким образом, один штраф в России будет увеличен со 100 рублей до четырех тысяч рублей. Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин пояснил, что данный проект предусматривает усиление административной ответственности за посадку, высадку граждан на ходу поезда или проезд на подножках.