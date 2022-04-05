В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
35 минут назад

Госдума одобрила повышение одного штрафа в России в 40 раз

Lenta.ru

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении увеличение штрафов для зацеперов в 40 раз. Об этом пишет во вторник, 5 апреля, «Парламентская газета».

Госдума одобрила повышение одного штрафа в 40 раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом, один штраф в России будет увеличен со 100 рублей до четырех тысяч рублей. Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин пояснил, что данный проект предусматривает усиление административной ответственности за посадку, высадку граждан на ходу поезда или проезд на подножках.

По мнению авторов инициативы, в последние годы так называемый зацепинг широко распространен среди российских школьников. Согласно данным МВД России, только в Центральном федеральном округе за семь месяцев 2020 года 11 подростков получили травмы при проезде снаружи поездов, четверо из них погибли.

Авторами инициативы стали депутаты «Единой России» Сергей Неверов, Василий Пискарев, Анатолий Выборный и сенатор Ирина Рукавишникова.

Общество,Ирина Рукавишникова,Анатолий Выборный,Василий Пискарев,Дмитрий Вяткин,Сергей Неверов,МВД России,Конституционный комитет Госдумы,Единая Россия,Госдума,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители