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24 минуты назад

Осужденный за смертельное ДТП актер Ефремов высказался о ситуации на Украине

Елена Прошина

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, поддержал военную спецоперацию России на Украине. Слова артиста передал в беседе с «Московским комсомольцем» его адвокат Петр Хархорин.

Осужденный за смертельное ДТП Ефремов высказался о ситуации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что обсуждал с Ефремовым эту тему три недели назад, когда приезжал к актеру с визитом. По словам Хархорина, колония в Белгородской области, в которой актер отбывает наказание, находится очень близко к границе Украине.

«Он сказал следующее: "Я по жизни против любого рода конфликтов. Но я прекрасно понимаю, что у руководства нашей страны не было другого выхода и поэтому я положительно отношусь к тому, что происходит сейчас"», — передал слова Ефремова адвокат.

Ранее стало известно, что актер попросил суд снизить ему наказание. Он подал жалобу в конце марта, она построена на смягчающих обстоятельствах.

Общество,Михаил Ефремов,
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