Осужденный за смертельное ДТП Ефремов высказался о ситуации на Украине

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, поддержал военную спецоперацию России на Украине. Слова артиста передал в беседе с «Московским комсомольцем» его адвокат Петр Хархорин.

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Он отметил, что обсуждал с Ефремовым эту тему три недели назад, когда приезжал к актеру с визитом. По словам Хархорина, колония в Белгородской области, в которой актер отбывает наказание, находится очень близко к границе Украине.

«Он сказал следующее: "Я по жизни против любого рода конфликтов. Но я прекрасно понимаю, что у руководства нашей страны не было другого выхода и поэтому я положительно отношусь к тому, что происходит сейчас"», — передал слова Ефремова адвокат.