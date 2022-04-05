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42 минуты назад

В РПЦ призвали ввести упрощенный порядок усыновления детей-сирот с Донбасса

ТАСС

Упрощенный порядок усыновления детей-сирот, прибывающих в Россию с Донбасса, необходимо ввести на законодательном уровне, считает председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.

В РПЦ призвали ввести упрощенный порядок усыновления сирот Донбасса
Фото: ТАССТАСС

"Надеюсь, что в действующее законодательство будут оперативно внесены поправки, позволяющие усыновлять детей, прибывающих с Донбасса, в упрощенном порядке. Сегодня многие семьи к этому готовы, православные семьи", - заявил он во вторник в ходе слушаний в Общественной палате (ОП) РФ

Слушания в ОП посвящены теме "Социальная работа и совершенствование федерального законодательства в области социальной политики в отношении детей-сирот".

C февраля этого года Русская православная церковь организует помощь эвакуированным с Донбасса и пострадавшим мирным жителям, оставшимся в зоне конфликта на Украине. Ранее синодальный отдел по благотворительности направил в епархии соответствующие рекомендации. В российских храмах и монастырях был организован сбор средств.

Общество,Федор Лукьянов,РПЦ,
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