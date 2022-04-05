В РПЦ призвали ввести упрощенный порядок усыновления сирот Донбасса

Упрощенный порядок усыновления детей-сирот, прибывающих в Россию с Донбасса, необходимо ввести на законодательном уровне, считает председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.
"Надеюсь, что в действующее законодательство будут оперативно внесены поправки, позволяющие усыновлять детей, прибывающих с Донбасса, в упрощенном порядке. Сегодня многие семьи к этому готовы, православные семьи", - заявил он во вторник в ходе слушаний в Общественной палате (ОП) РФ
Слушания в ОП посвящены теме "Социальная работа и совершенствование федерального законодательства в области социальной политики в отношении детей-сирот".
C февраля этого года Русская православная церковь организует помощь эвакуированным с Донбасса и пострадавшим мирным жителям, оставшимся в зоне конфликта на Украине. Ранее синодальный отдел по благотворительности направил в епархии соответствующие рекомендации. В российских храмах и монастырях был организован сбор средств.