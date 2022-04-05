В РПЦ призвали ввести упрощенный порядок усыновления сирот Донбасса

"Надеюсь, что в действующее законодательство будут оперативно внесены поправки, позволяющие усыновлять детей, прибывающих с Донбасса, в упрощенном порядке. Сегодня многие семьи к этому готовы, православные семьи", - заявил он во вторник в ходе слушаний в Общественной палате (ОП) РФ