Россияне раскрыли свое отношение к уехавшим из страны соотечественникам

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ ) раскрыл отношение россиян к уехавшим из страны соотечественникам. Результаты опроса, проведенного организацией, показали, что большинство граждан (63 процента) не осуждают тех, кто навсегда переехал за границу.

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При этом почти треть респондентов (29 процентов) заявили о негативном отношении к эмигрировавшим из страны. Уточняется, что более половины опрошенных считают, что уехавшие после начала спецоперации на Украине россияне вернутся обратно. А 19 процентов уверены в том, что покинувшие государство люди останутся за границей навсегда.

Также опрос показал, что восемь процентов россиян хотели бы уехать жить за границу, а 89 процентов — не пожелали покидать свою страну.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводился с 25 по 27 марта с участием 1500 человек старше 18 лет в 104 городских и сельских населенных пунктах в 53 субъектах России.