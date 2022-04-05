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1 час назад

Эксперт оценил перспективы летнего внутреннего туризма

Вечерняя Москваиещё 3

Российские курорты способны полностью обеспечить внутренний спрос, в настоящее время у всех желающих есть возможность забронировать подходящее жилье по вполне приемлемым ценам. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Российские курорты готовы к новому туристическому сезону
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он отметил, что в настоящее время активно бронируют отели в Сочи и окрестностях города.

— Есть не только Сочи. Есть Анапа, Геленджик, Туапсинский район. То есть на самом деле, есть отели различного уровня. В первую очередь бронируют ликвидные четырех-пятизвездочные гостиницы, известные здравницы. А есть и более бюджетные, кого-то это привлекает, — отметил Барзыкин в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что для россиян доступны и другие направления для летних путешествий. В настоящее время россияне активно бронируют номера в отелях Санкт-Петербурга, Казани, городах Северного Кавказа.

Он отметил, что туристам следует ориентироваться на бюджет, время отпуска, а также на то, в какой компании его планируется провести – с друзьями или по-семейному, с детьми.

Ранее губернатор Кубани Венеамин Кондратьев сообщил, что номерной фонд отелей на Черноморском побережье уже забронирован на лето на 50 процентов. В этом году в регионе ожидают увеличение туристического потока. Всего в регионе планируют принять не менее 17 миллионов туристов, передает «Царьград».

До этого руководитель Комитета по внутреннему туризму РСТ Илья Уманский заявил, что в настоящее время в условиях санкционных ограничений стоит начать путешествовать по России и открыть для себя направления внутреннего туризма.

Общество,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,
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