Депутаты рассказали, как обуздать цены

Цены в России замедлили рост. И все же большинство продуктов, пусть и не так стремительно, но продолжает дорожать. В новых антилидерах — морковь, свекла и сахар. Продукты не только несанкционные, но и незавозные. Что происходит с ценами и нужно ли их регулировать, нашему изданию рассказали представители разных фракций в Госдуме.

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Свекла дорожает, огурцы дешевеют

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По данным Росстата, с 19 по 25 марта рост цен составил 1,16 процента. Для сравнения: три предыдущие недели потребительские цены росли на 1,93 процента, 2,09 и 2,22 процента.

За эту неделю сократился среднесуточный прирост цен — с 0,28 до 0,16 процента. То есть, грубо говоря, ценники в магазинах меняют уже не раз в час, а раз в два часа. И все же, констатировали в Росстате, большинство продуктов продолжают дорожать. Лидеры роста цен с 19 по 25 марта — морковь (+11,5 процента), свекла (+9,5) и сахар (+6,5).

Правда, есть и продукты, которые подешевели, например, огурцы (-7,2 процента) и помидоры (-0,7). Также в отдельно взятой Республике Коми сахар подешевел на 2,5 процента.

«Единая Россия»: рынок стабилизирует цены сам

«Когда цены только начали расти, мы разработали законопроект, который делегирует Правительству полномочия по регулированию цен», — сказал депутат «Парламентской газете».

Однако сегодня необходимость такого документа отпала, считают в Госдуме. Об этом депутаты сообщили министру промышленности и торговли Денису Мантурову, встреча с которым прошла в преддверии отчета Правительства, сообщил Гутенев. По его словам, уже сейчас продукты с валютной составляющей поступают на российский рынок по более низкой цене, чем это было неделю или две назад.

«Это происходит из-за коррекции национальной валюты после того, как президент обозначил необходимость реализации российского газа за рубли», — считает Гутенев.

Последние события позволили парламентарию предположить, что укрепление рубля продолжится: «Это позволяет говорить не только о стабилизации цен, но даже их снижении».

Он также спрогнозировал снижение процентной ставки — в течение нескольких месяцев до 12-14 процентов, что тоже будет способствовать стабилизации цен.

КПРФ: цены накручивают «прилипалы»

Другого мнения придерживаются коммунисты Госдумы. Так, председатель Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин считает, что санкции стали своего рода триггером для роста цен, в том числе на продукты. При этом сам вопрос регулирования цен в России давно назрел, отметил он:

«Что мы видим все последние годы: закупщики берут капусту у хозяйств по 18 рублей и тут же продают по 50. Или сахар берут сейчас по 53 рубля, а продают по 98. То же с яблоками, картофелем, хлебом».

Позиция комитета и фракции: надо убирать из продуктовой цепочки так называемых прилипал — тех, кто, не вкладываясь в производство, наживает капиталы.

«Мы такие законы вносили неоднократно и от Компартии, и отдельные. Не надо бояться принимать такие законы. Весь мир регулирует цены. Это нормально», — сказал Кашин.

Депутат верит, что госрегулирование даст больше уверенности потребителям: «Тогда люди не будут скупать сахар мешками, как это происходит сейчас».

ЛДПР: помогать надо нуждающимся

Реагировать на рост цен надо точечно, полагают во фракции ЛДПР в Госдуме, а в первую очередь — защищать социальные продукты, то есть те, которые чаще других покупают малообеспеченные люди. Для них любое колебание цен очень чувствительно, сказал «Парламентской газете» член фракции, зампредседателя Комитета по экономической политике Станислав Наумов.

«Снизить цены на ряд продуктов можно за счет нулевой ставки НДС на товары с короткими сроками хранения и с завершающимися сроками реализации», — считает он.

Наумов привел оценки экспертов, по которым на программу адресной продовольственной помощи надо от 300 до 500 миллиардов рублей.

«Чтобы найти эти средства, стоит пересмотреть льготную ставку НДС в 10 процентов. По ряду продуктов сегодня она экономит деньги скорее обеспеченным потребителям. А могла бы быть источником для помощи тем, кто действительно нуждается в поддержке в связи с периодически возникающими всплесками цен», — предложил депутат.

Можно еще обсудить смягчение ответственности за поставки продукции из стран Евросоюза, находящихся под нашими санкциями, считает Наумов:

«Выборочно. Для тех импортеров, кто к этому будет готов».

«Справедливая Россия»: нужно собственное производство

Для стабилизации цен на продукты нужно помогать сельхозпредприятиям и строить новые заводы по переработке агропродукции, считают во фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. А первым делом надо успешно провести посевную кампанию, сказал член фракции, глава Комитета по финрынку Анатолий Аксаков. При этом он отметил, что уже сейчас Россия может удовлетворять собственные потребности в продуктах на 90 процентов.

«Полагаю, что нам надо переводить экономику именно на эти рельсы — собственного производства. В этом случае евро и доллар не будут влиять на цены», — заявил он «Парламентской газете».

А ростом цен в последнее время должна заняться Антимонопольная служба, уверен Аксаков.

«Новые люди»: политика нового НЭПа

Экономику возродят не гиганты, а малые и средние предприятия. Им и нужно помочь прежде всего, считают во фракции «Новые люди» в Госдуме.

«Для этого надо дать бизнесу выбирать любой из трех видов налогообложения: упрощенный с 6 процентами, 15 процентов или основной. И работать по этой схеме три года без ограничений по видам деятельности, размеру выручки и количеству работников», — написал в своем Telegram-канале руководитель фракции Алексей Нечаев.

Также он призвал отменить авансирование всех налоговых и коммунальных платежей для бизнеса. Все налоги, включая НДС, лучше платить один раз по итогам года, а коммунальные платежи — по факту оказания услуг, отметил Нечаев.