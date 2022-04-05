В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
2 часа назад

В школах российского города решили начинать уроки с исполнения гимна

Lenta.ru

В Чебоксарах школьников обязали начинать уроки с исполнения российского гимна. Об этом сообщается на официальном сайте городского управления образования.

В некоторых школах России решили начинать уроки с исполнения гимна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чиновники предполагают, что исполнение гимна поможет школьникам в формировании «активной гражданской и жизненной позиции», а также укрепит «духовный аспект» воспитания.

Глава городской администрации Денис Спирин в личном Telegram-канале уточнил, что эта инициатива коснется не всех предметов, а лишь уроков истории и ОБЖ.

«"Россия священная наша держава, Россия — великая наша страна" зазвучит детскими голосами. Патриотично!» — отметил глава администрации.

Одновременно с этим в чебоксарских школах ввели аналог существовавшей в СССР политинформации. Как сообщила на своей странице «ВКонтакте» замначальника управления образования Чебоксар Елена Сахарова, раз в неделю ученики седьмых-одиннадцатых классов будут слушать доклады по «актуальным событиям современности» и анализировать их. Первая «пятиминутка» была озаглавлена «Слава России. История говорит».

Ранее советник президента Владимир Мединский предложил перенять опыт Соединенных Штатов, где, по его словам, уже больше ста лет уроки в школах начинаются с воспевания страны в молитве.

Мединский выступил с такой инициативой перед межведомственной комиссией по историческому просвещению, и его предложение было единогласно принято. В обществе предложение Мединского восприняли неоднозначно. Так первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава напомнил помощнику президента, что в советских школах ученики не произносили молитв, однако все равно были патриотами своей страны.

Общество,Елена Сахарова,Денис Спирин,Михаил Берулава,Владимир Мединский,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители