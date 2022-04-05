В некоторых школах России решили начинать уроки с исполнения гимна

В Чебоксарах школьников обязали начинать уроки с исполнения российского гимна. Об этом сообщается на официальном сайте городского управления образования.

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Чиновники предполагают, что исполнение гимна поможет школьникам в формировании «активной гражданской и жизненной позиции», а также укрепит «духовный аспект» воспитания.

Глава городской администрации Денис Спирин в личном Telegram-канале уточнил, что эта инициатива коснется не всех предметов, а лишь уроков истории и ОБЖ.

«"Россия священная наша держава, Россия — великая наша страна" зазвучит детскими голосами. Патриотично!» — отметил глава администрации.

Одновременно с этим в чебоксарских школах ввели аналог существовавшей в СССР политинформации. Как сообщила на своей странице «ВКонтакте» замначальника управления образования Чебоксар Елена Сахарова, раз в неделю ученики седьмых-одиннадцатых классов будут слушать доклады по «актуальным событиям современности» и анализировать их. Первая «пятиминутка» была озаглавлена «Слава России. История говорит».

Ранее советник президента Владимир Мединский предложил перенять опыт Соединенных Штатов, где, по его словам, уже больше ста лет уроки в школах начинаются с воспевания страны в молитве.