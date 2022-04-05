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27 минут назад

В Крыму предложили отправить украинских военных на «полезные работы»

Мария Иванова

Крымский политолог Руслан Бальбек предложил отправлять украинских пленных на «полезные работы». Об этом сообщает РИА Новости.

В Крыму предложили отправить украинских военных на «полезные работы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украинские пленные, находящиеся в России, слишком вольготно себя чувствуют. Находятся в условиях лучше, чем большинство граждан сегодняшней Украины», - заявил Бальбек.

По его мнению, пленные могли бы заняться чисткой и восстановлением Северо-Крымского канала.

«Не сложный, но полезный труд, который им точно по плечу», - сказал политолог.

Он отметил, что у пленных украинских солдат трехразовое питание, они читают книги и смотрят телевизор.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что 267 украинских морпехов из 503-го батальона 36-й отдельной бригады сдались в плен в Мариуполе. В соцсетях появились видео, на которых люди в военной форме идут с поднятыми руками.

«Их родным больше не нужно переживать за них. Они в полной безопасности», - заверил Кадыров.

Общество,Руслан Бальбек,Рамзан Кадыров,
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