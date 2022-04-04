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27 минут назад

АТОР: чартеры в Турцию возобновятся с 9 апреля

BFM.RU

Чартерные программы в Турцию возобновятся уже в ближайшую субботу, 9 апреля. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России, пишет «Интерфакс».

Россиянам рассказали о возобновлении чартеров в Турцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самолеты полетят в Анталью и на Эгейское побережье. Программы запускают Pegas Touristik и «Библио-глобус». Минимальная цена тура на двоих — 94 тысячи рублей по системе «все включено» в трехзвездочном отеле. Туристов будут доставлять на курорты самолетами Boeing 777-200.

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В марте все туроператоры приостановили чартерные программы в Турцию из-за опасности ареста за рубежом находящихся в лизинге самолетов, напоминает агентство.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
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