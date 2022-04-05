В России предложили добавлять в воду вонючий газ

«Это десятки миллионов рублей потерь наших теплоснабжающих организаций. У нас куча жалоб на теплоэнергетиков, но и жители ведут себя варварски. Только по поселку Карла Либкнехта в сутки тысяча кубометров теряется», — заявил Старовойт и вынес нестандартное решение проблемы. «Воду с краской... Хотя люди и с краской ванны принимают. Может с запахом сероводорода, чтобы воняло на всю Ивановскую», — предложил губернатор.