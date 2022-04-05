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25 минут назад

В России предложили добавлять в воду вонючий газ для борьбы с воровством

Lenta.ruиещё 2

В России предложили добавлять в воду вонючий газ и краску для борьбы с воровством. Такое предложение озвучил губернатор Курской области Роман Старовойт, его слова передает местное издание «Секунда».

В России предложили добавлять в воду вонючий газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время оперативного совещания администрации Курской области Старовойт прокомментировал жалобу жительницы поселка имени Карла Либкнехта на проблемы с отоплением, которые возникли, несмотря на недавно проведенный масштабный ремонт теплосетей. Приехавшие с проверкой специалисты установили, что температура в квартире превышает 23 градуса Цельсия, однако в систему центрального теплоснабжения без разрешения врезались другие жильцы дома. Такое происходит не впервые — жители Курской области врезаются в систему центрального отопления, чтобы сэкономить на горячей воде.

«Это десятки миллионов рублей потерь наших теплоснабжающих организаций. У нас куча жалоб на теплоэнергетиков, но и жители ведут себя варварски. Только по поселку Карла Либкнехта в сутки тысяча кубометров теряется», — заявил Старовойт и вынес нестандартное решение проблемы. «Воду с краской... Хотя люди и с краской ванны принимают. Может с запахом сероводорода, чтобы воняло на всю Ивановскую», — предложил губернатор.

В ноябре 2020 года квартиру в поселке Карла Либкнехта затопило фекалиями. Владелице жилья удалось доказать, что инцидент произошел по вине коммунальщиков — она выиграла суд с управляющей компанией дома и отсудила у ответчиков почти полмиллиона рублей.

Роман Старовойт,
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