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39 минут назад

Российский олигарх получил гражданство Израиля

Lenta.ruиещё 1

Бывший кандидат в президенты России, миллиардер Михаил Прохоров успешно получил израильское гражданство в соответствии с законом о репатриации. Об этом сообщает The Times of Isarael.

Прохоров получил гражданство Израиля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Миллиардер прилетел в страну несколько дней назад из Швейцарии на личном самолете и сразу же подал документы. Прохоров указал, что его бабушка по материнской линии была еврейкой.

По данным Bloomberg Billionaires Index, в настоящее время Прохоров занимает 12 место в списке богатейших людей России с состоянием 13,8 миллиарда долларов. В отличие от многих российских бизнесменов он не попал под санкции США, введенные в связи с военными действиями России на Украине.

Михаил Прохоров эмигрирует в Израиль

Общество,Михаил Прохоров,
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