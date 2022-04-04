Прохоров получил гражданство Израиля

Бывший кандидат в президенты России, миллиардер Михаил Прохоров успешно получил израильское гражданство в соответствии с законом о репатриации. Об этом сообщает The Times of Isarael.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Миллиардер прилетел в страну несколько дней назад из Швейцарии на личном самолете и сразу же подал документы. Прохоров указал, что его бабушка по материнской линии была еврейкой.