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1 час назад

Россияне испугались заранее покупать билеты на лето

Lenta.ruиещё 1

Российские туристы перестали спешить с ранней покупкой авиабилетов на летний период. Об этом стало известно из исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Россияне испугались заранее покупать билеты на лето
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению специалистов, россияне испугались сильно заранее оформлять авиабилеты из-за продления ограничения на авиасообщение с южными аэропортами страны, которые также являются самыми популярными направлениями на майские праздники и лето. Так, среди тех, кто купил билеты за две последние недели марта (с 21 марта по 3 апреля), всего лишь 7,5 процента запланировали поездку на май — такая же доля пришлась и на все три летних месяца.

Традиционно на май и лето россияне купили больше всего авиабилетов в Сочи, Москву и Санкт-Петербург (общая доля составила примерно 40 процентов спроса). Также в число популярных направлений вошли Минеральные Воды, Калининград, Красноярск, Махачкала, Новосибирск, Тюмень и Иркутск.

По железнодорожным билетам в «Туту.ру», напротив, отметили рост бронирований на май и июнь. Так, в марте было оформлено на 40 процентов больше проездных документов, чем в феврале. Чаще всего россияне покупают перевозки в Москву и Санкт-Петербург (на два города приходится 38 процентов спроса), далее следуют вокзалы Адлера и Сочи с общей долей 5,7 процента. Популярными направлениями также стали Анапа, Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новороссийск, и Казань.

Ранее в марте руководитель Ростуризма Зарина Догузова оценила, что рост турпотока на южных курортах России в новом сезоне может составить 30 процентов.

«Мы рассчитываем, что на юге отдохнут восемь миллионов человек в пятимесячный срок. Речь идет о классифицированных объектах размещения», — уточнила Догузова.

Общество,Зарина Догузова,Ростуризм,
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