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36 минут назад

В России начали покупать за рубли фильмы в США

Елена Прошина

Кинопрокатчики из России начали за рубли покупать фильмы у американских студий. Об этом сообщил генеральный директор корпорации «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, передает РЕН ТВ.

В России начали покупать за рубли фильмы в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам удалось договориться с несколькими американскими студиями о покупке их контента, примечательно, за рубли. Они открывают счета в России, и мы оплачиваем в рублевом эквиваленте их стоимости и получаем права», - сказал Верещагин.

По его словам, речь идет о маленьких и независимых студиях, у которых есть неплохие фильмы.

Верещагин привел в пример картину с Джерардом Батлером, которая выйдет в конце мая и фильм ужасов от студии Люка Бессона. Он выйдет в конце июня. При этом эксперт отметил, что пока таких фильмов мало.

Верещагин рассказал, что сейчас кинотеатры делают ставки на отечественные фильмы. Проходит по пять премьер в неделю, и это в основном российские картины.

Кроме того, прокатчики изучают возможность приобретения лент из Латинской Америки, Азии, Индии.

После санкций Запада ситуация в индустрии сложилась непростая, поскольку западные картины приносили около 70% выручки.

Ранее министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев предложил передавать компании, приостановившие работу в России, в собственность их сотрудникам.

Общество,Вадим Верещагин,Джерард Батлер,Люк Бессон,Сергей Глазьев,Евразийская экономическая комиссия,
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