Верховный суд поддержал наказание за исполнение санкций в РФ

Верховный суд РФ поддержал поправки парламентариев о введении уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России . Об этом сообщил в понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас .

"Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее Клишас сообщил, что депутаты и сенаторы в понедельник внесут в Госдуму поправки об уголовном наказании за исполнение иностранных санкций на территории РФ. Он также заявил, что рассчитывает на оперативное рассмотрение поправок Госдумой.