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36 минут назад

Песков назвал главных врагов народа

Lenta.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главными врагами народа тех, кто в публичном пространстве нападает на российских военных. Его слова приводит РИА Новости.

Песков назвал главных врагов народа
Фото: ТАССТАСС

По словам представителя Кремля, «есть те люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, которые стали нападать» на героев из числа военнослужащих.

«Вот это враги государства, и с ними мы будем бороться», — сказал Песков.

Он добавил, что не считает врагами государства тех, кто покинул страну, испугавшись или не поняв, что происходит. «Все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства», — заключил Песков.

22 марта глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что в конце февраля — начале марта Россию покинуло большое количество IT-специалистов. По ее словам, «"табуны" айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались». По оценкам Head Hunter, некоторые IT-специалисты действительно покидают Россию, однако речь не идет о росте увольнений.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Общество,Наталья Касперская,Дмитрий Песков,
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