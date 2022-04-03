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12 минут назад

Объявлена дата похорон актрисы Яковлевой

Lenta.ruиещё 11

Похороны российской актрисы Александры Яковлевой пройдут 7 апреля в ее родном Калининграде. Об этом объявили в Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России, передает ТАСС.

Стало известно, где похоронят актрису Яковлеву
Фото: фильм «Человек с бульвара капуцинов»фильм «Человек с бульвара капуцинов»

Церемония прощания состоится 5 апреля в Санкт-Петербурге.

О смерти Яковлевой стало известно 1 апреля. Кинорежиссер Николай Лебедев, который работал с актрисой, сообщил, что она долго боролась с болезнью.

Умерла актриса Александра Яковлева

Александра Яковлева в 80-е годы стала одной из самых популярных актрис в СССР. Широкую известность актрисе принесли роли в фильмах «Экипаж», «Человек с бульвара Капуцинов», «Чародеи».

Общество,Александра Яковлева,Николай Лебедев,
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