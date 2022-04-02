Биография Александры Яковлевой: карьера, личная жизнь и болезнь

1 апреля 2022 года ушла из жизни Александра Яковлева – звезда советского кинематографа 1980-х годов, бросившая актерскую карьеру и ставшая успешным управленцем, политиком и общественным деятелем.

Фото: www.kino-teatr.ru www.kino-teatr.ru

Как вырастить артистку

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Александра Яковлева (настоящая фамилия Иванес) родилась в 1957 году в Калининграде. Маленькую Сашу воспитывала бабушка, которая сама всю жизнь грезила сценой, поэтому профессия будущей актрисы была определена с детства.

Александра занималась танцами, играла на скрипке, знала наизусть почти всего Пушкина.

«Мы жили в громадной калининградской коммуналке, одна моя детская занимала тридцать три квадрата, и когда я выходила на общую кухню, соседки начинали веселиться: «У-у-у, смотрите, Мурлин Мунро пришла!» Я, пятилетняя девчонка, показывала им язык и убегала. А вслед слышала, как бабушка укрощала соседок: «Смейтесь, смейтесь, потом будет ее очередь: ведь она действительно станет кинозвездой!» - вспоминала Яковлева.

После школы Александра поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) на курс Игоря Владимирова. Легенда гласит, что юная Саша сначала не нашла себя в списках абитуриентов, и столкнувшись в коридоре ЛГИТМиК с Товстоноговым, уговорила его допустить ее до экзаменов, сказав, что «бабушка не переживет» провала.

Звездные роли: Тамара, Аленушка, Диана Литтл

Яковлева дебютировала в кино с ролью бортпроводницы Тамары в фильме-катастрофе «Экипаж» Александра Митты. После премьеры молодая актриса проснулась всесоюзной знаменитостью. Популярность у фильма была огромной, а фотографии Александры Яковлевой продавались тогда во всех киосках страны.

Последующие работы закрепили звездный статус Яковлевой. В 1981 году на экраны вышли исторический сериал «Россия молодая» по роману Юрия Германа и новогодняя сказка «Чародеи», в 1982 году актриса снялась в фильме по роману братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», а в 1987 году сыграла мисс Диану Литтл в комедии Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов». На эту роль пробовались и другие артистки, но исполнитель главной мужской роли Андрей Миронов выбрал именно Александру.

Большие перемены

После распада СССР наступил кризис, и актрисе перестали предлагать роли. Она обратилась за помощью к мэру родного Калининграда Виталию Шипову. Он предложил ей заняться общественной работой, а затем доверил Яковлевой должность вице-мэра и заместителя культуры по туризму.

В 1997 году Александра Яковлева поступила в Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (ныне - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого) и в 2003 году получила диплом по специальности «государственное и муниципальное управление».

Административная карьера бывшей актрисы оказалась впечатляющей: она возглавляла службу по управлению качеством и персоналом в петербургском аэропорту «Пулково», занимала должность заместителя начальника Октябрьской железной дороги по управлению качеством и маркетингу, была заместителем генерального директора Дирекции скоростного сообщения ОАО «Российские железные дороги». В 2011 году занимала пост генерального директора ОАО «Калининградская пригородная пассажирская компания».

От кандидата в мэры до городского депутата

В 2012 году Яковлеву избрали председателем калининградского регионального отделения российской политической партии «Яблоко».

В июле 2012 года бывшая актриса заявила о намерении баллотироваться на пост мэра Калининграда, но по итогам голосования заняла лишь пятое место.

В 2016 году Яковлеву избрали в городской Совет депутатов Калининграда от «Яблока». Она входила в состав депутатских комиссий по городскому хозяйству; по бюджету и муниципальной собственности.

Личная жизнь

Александра Яковлева трижды была замужем. Первым мужем актрисы стал ее коллега Виталий Кухарешин. В семье родились дочь Елизавета и сын Кондратий, но брак вскоре распался. Статус «разведенки» с двумя детьми актрису не пугал.

На съемках картины «Парашютисты» произошла встреча с Калью Аасмяэ, каскадером из Эстонии. Он стал ее вторым мужем. Ради него она даже поменяла фамилию.

После переезда возлюбленного за границу Яковлева стала задумываться о разводе. Тогда же в ее жизни произошла встреча с журналистом Александром Невзоровым, о которой впоследствии актриса не любила вспоминать.

«Ни о каких серьезных отношениях речи не шло. Саша Невзоров — человек прекрасный и очень добрый. В те времена он мог позволить себе поставить штамп в любом паспорте. Вот он взял и поставил в моем и своем. Потом поставил такой же о разводе», - рассказывала Яковлева в интервью Борису Корчевникову.

Борьба с болезнью

В 2017 году Александре Яковлевой диагностировали последнюю стадию рака груди. Узнав о болезни, артистка впала в затяжную депрессию, однако не опустила руки и начала бороться с недугом.

Болезнь на время удалось остановить, за два года актриса пережила 14 курсов химиотерапии.

В 2021 году Александра вновь оказалась в онкоцентре. Она рассказала, что нашла гениального хирурга, который удалил ей опухоль.

Яковлева признавалась, что бороться с болезнью ей помогает поддержка семьи и друзей, а также мечта о новых съемках.