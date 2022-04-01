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30 минут назад

Умерла актриса Александра Яковлева

Вероника Полынина

Актриса Александра Яковлева умерла в возрасте 64 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил режиссер Николай Лебедев, передает РИА «Новости».

Умерла актриса Александра Яковлева
Фото: Кадр: фильм «Чародеи»Кадр: фильм «Чародеи»

В 2019 году Александра Яковлева сообщила о том, что два года больна онкологическим заболеванием.

В январе 2022 года Яковлева рассказала, что ей провели успешную операцию по удалению опухоли в московском онкологическом центре.

Александра Яковлева получила известность в 1979 году после выхода на экраны фильма «Экипаж». Актриса также знаменита ролями в картинах «Россия молодая», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и др.

В 1993 году Яковлева ушла из кинематографа, занималась общественной работой в Калининграде, затем возглавила службу по управлению качеством и персоналом в петербургском аэропорту «Пулково», занимала должность заместителя начальника Октябрьской железной дороги по управлению качеством и маркетингу, была заместителем генерального директора Дирекции скоростного сообщения ОАО «Российские железные дороги». В 2011 году занимала пост генерального директора ОАО «Калининградская пригородная пассажирская компания».

В 2012 году была избрана председателем калининградского регионального отделения российской политической партии «Яблоко», баллотировалась на должность мэра города.

В 2016 году объявила о возвращении в актерскую профессию.

Общество,Александра Яковлева,Николай Лебедев,РЖД,Партия "Яблоко",
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