Умерла актриса Александра Яковлева

Актриса Александра Яковлева умерла в возрасте 64 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил режиссер Николай Лебедев, передает РИА «Новости».

Фото: Кадр: фильм «Чародеи» Кадр: фильм «Чародеи»

В 2019 году Александра Яковлева сообщила о том, что два года больна онкологическим заболеванием.

В январе 2022 года Яковлева рассказала, что ей провели успешную операцию по удалению опухоли в московском онкологическом центре.

Александра Яковлева получила известность в 1979 году после выхода на экраны фильма «Экипаж». Актриса также знаменита ролями в картинах «Россия молодая», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и др.

В 1993 году Яковлева ушла из кинематографа, занималась общественной работой в Калининграде, затем возглавила службу по управлению качеством и персоналом в петербургском аэропорту «Пулково», занимала должность заместителя начальника Октябрьской железной дороги по управлению качеством и маркетингу, была заместителем генерального директора Дирекции скоростного сообщения ОАО «Российские железные дороги». В 2011 году занимала пост генерального директора ОАО «Калининградская пригородная пассажирская компания».

В 2012 году была избрана председателем калининградского регионального отделения российской политической партии «Яблоко», баллотировалась на должность мэра города.