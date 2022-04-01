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1 час назад

Захарова напомнила о сотрудничестве Chanel с нацистами после отказа продать сумку россиянке

Никита Бородкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ французского бренда Chanel продавать сумку россиянке в торговом центре в Дубае. Как сообщает РИА Новости, она напомнила о связи Коко Шанель с нацистами Третьего Рейха.

Захарова напомнила о сотрудничестве Chanel с нацистами
Фото: PixabayPixabay

Напомним, что в пятницу россиянка Лиза Литвин рассказала, что столкнулась с дискриминацией по признаку гражданства. В одном из торговых центров Дубая ей отказывались продать сумку от Chanel, пока она не подпишет документ о том, что не будет вывозить вещь в Россию и носить ее на территории страны.

Захарова отметила, что таким образом компания решила присоединиться к «отмене России». Она отметила, что таким образом открылся «шкаф, из которого выпали еще не сгнившие скелеты 80-летней давности». Она напомнила, что во время Второй Мировой войны Коко Шанель была "коллаборционисткой и агентом Третьего Рейха".

«Широко известно о ее связи с сотрудниками оккупационного правительства Франции. Ее милым другом, в частности, был барон Ганс Гюнтер фон Динклаге – атташе немецкого представительства и ответственный за нацистскую пропаганду в Париже», — подчеркнула представитель МИД.

По словам Захаровой, Шанель участвовала в попытках организации секретных переговоров Рейха с Британией.

«Надо сказать, что немцы ценили Коко и позволяли ей жить в роскошных апартаментах отеля "Ритц", в то время как простые парижане едва сводили концы с концами в условиях немецкой оккупации и эксплуатации своей экономики», - добавила Захарова.

Она отметила, что Россия «очень терпеливая и всепрощающая страна», которая «перевернула страницу» и дала «дорогу будущему». «Но если эта дорога оказалось кольцевой, мы этот порочный круг разорвем. А вот дом "Шанель" может возвращаться на круги своя и, как его создательница, поддерживать нацизм. Но теперь об этом будут знать все», — заключила Захарова.

Общество,Коко Шанель,Мария Захарова,МИД России,Chanel,
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