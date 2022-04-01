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1 час назад

Эксперт сообщила, что цены на жизненно важные лекарства не изменятся

Вечерняя Москва

В России большое количество лекарственных препаратов изготавливаются отечественными производителями. Эти препараты, чаще всего, превосходят по качеству зарубежные аналоги. Такое заявление сделала исполнительный директор ассоциации аптечных учреждений СоюзФарма, вице-президент ассоциации «НП «Опора» Мария Литвинова.

Эксперт сообщила, что россияне не столкнутся с нехваткой лекарств
Фото: depositphotosdepositphotos

Она подчеркнула, что жители России не столкнутся с нехваткой медикаментов. В России представлен настолько обширный ассортимент лекарственных препаратов, что всегда можно найти аналог любого из них для конкретного назначения врача.

Литвинова подчеркнула, что цены на лекарственные препараты из списка жизненно необходимых не будут меняться.

— Лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов для медицинского применения входят в регулируемый сегмент, подвергаемый постоянным проверкам прокуратуры и других надзорных органов. Здесь цены остались неизменными, — подчеркнула она в комментарии «Радио 1».

Ранее новосибирская фармкомпания поделилась планами по запуску производства лекарств для терапии гормональной недостаточности щитовидной железы. Выпуск соответствующего препарата запланирован на середину апреля. Он будет производиться в объеме до 200 тысяч упаковок ежемесячно, передает Nation News.

Общество,Мария Литвинова,
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