В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
34 минуты назад

Первое апреля никому не верю: как появился День дурака

РИА "ФедералПресс"

Сегодня 1 апреля – День дурака. Давайте вспомним, откуда взялся праздник и зачем подшучивать на друзьями именно в эту дату.

Как появился День дурака?
Фото: ТАССТАСС

«Древние свидетельства говорят о «бесовских скаканиях», плясках под музыку, очевидно, сопровождавшихся пьянством, о карнавальном переодевании», – писал Алексей Юдин, культуролог, в книге «Русская народная духовная культура».

Это говорит о том, что День смеха появился давно. Наши предки тоже отмечали праздник «бесовскими» выходками и валянием дурака. Но точно ответить на вопрос когда и почему появилось «Первое апреля никому не верю» нельзя. Этим вопросом задавались даже в 1708 году. В журнале «Британский Аполлон, или Любопытные развлечения для изобретательных» писали:

«Откуда взялся обычай устраивать первоапрельские шутки?»

Но ответ, по данным издания LIFE, так и не нашли. Вероятно, люди просто радовались началу весны. Ведь в России редко становится тепло в марте, во время Масленицы, а вот апрель уже ближе к лету. Истоки традиция берет в Древнем Риме, где отмечали «хиларии». Это праздник в конце марта в честь сына Кибелы, матери богов.

Если вы не знали, то до сих пор Первое апреля празднуют не только в России. В Европе он тоже пользуется популярностью – April Fools' Day — День дурака. В Португалии даже есть традиция – обязательно обсыпать друга мукой.

В общем, празднуете вы День смеха или нет, но он явно говорит, что весна в самом разгаре.

Общество,Алексей Юдин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители