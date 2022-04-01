Как появился День дурака?

Сегодня 1 апреля – День дурака. Давайте вспомним, откуда взялся праздник и зачем подшучивать на друзьями именно в эту дату.

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«Древние свидетельства говорят о «бесовских скаканиях», плясках под музыку, очевидно, сопровождавшихся пьянством, о карнавальном переодевании», – писал Алексей Юдин, культуролог, в книге «Русская народная духовная культура».

Это говорит о том, что День смеха появился давно. Наши предки тоже отмечали праздник «бесовскими» выходками и валянием дурака. Но точно ответить на вопрос когда и почему появилось «Первое апреля никому не верю» нельзя. Этим вопросом задавались даже в 1708 году. В журнале «Британский Аполлон, или Любопытные развлечения для изобретательных» писали:

«Откуда взялся обычай устраивать первоапрельские шутки?»

Но ответ, по данным издания LIFE, так и не нашли. Вероятно, люди просто радовались началу весны. Ведь в России редко становится тепло в марте, во время Масленицы, а вот апрель уже ближе к лету. Истоки традиция берет в Древнем Риме, где отмечали «хиларии». Это праздник в конце марта в честь сына Кибелы, матери богов.

Если вы не знали, то до сих пор Первое апреля празднуют не только в России. В Европе он тоже пользуется популярностью – April Fools' Day — День дурака. В Португалии даже есть традиция – обязательно обсыпать друга мукой.