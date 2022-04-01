Ждет ли россиян безработица?

— Когда станет известно о росте безработицы, я могу вам рассказать, как будет. Первое: крупным и средним предприятиям под угрозой прокуратуры запретят увольнять и скажут сажать сотрудников на неполную занятость. Ну 3-4 месяца можно посидеть так. А если вы совсем не продаете, за счет каких финансовых ресурсов вы будет платить своим занятым даже урезанную зарплату? А судя по ситуации, это не вопрос трех месяцев, это вопрос минимум до конца 2022 года, — сказала экономист в интервью для Youtube-канала Forbes.