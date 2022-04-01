Лучшие российские корма для животных: рейтинг производителей

Для многих владельцев животных вопрос подбора корма всегда стоял остро, теперь же многим хозяевам нужно внимательней присмотреться к линейкам кормов от российских производителей.

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Существует три основных схемы питания домашних животных – натуральный рацион, готовые корма и смешанное питание.

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Рассмотрим плюсы и минусы готовых кормов, а также как правильно подобрать подходящий вашему питомцу вид корма.

Плюсы готового корма:

экономит время

долго хранится

удобно брать с собой в дорогу и длительные путешествия

есть различные линейки под разные потребности животного

Минусы готового корма:

полный перечень ингредиентов не всегда указан в составе

неестественный вид питания (в природе животные не едят готовый корм)

не всегда есть возможность точно просчитать в составе содержание витаминов и минералов

в составе корма есть консерванты, позволяющие увеличивать срок его хранения

При выборе готового корма встает вопрос о том, какого производителя предпочесть. В текущей ситуации можно обратить внимание на российские корма – не будет перебоя с поставками, отечественные корма, как правило, более бюджетны и их проще найти в магазинах.

На что следует обратить внимание при подборе кормов для кошек и собак:

Состав должен быть понятным и прозрачным.

В составе корма должен быть определенный процент мясного ингредиента.

Корм должен подходить по возрасту и назначению. Не нужно покупать молодому зверю корм для взрослых и наоборот. Котята и щенки должны употреблять в пищу специальный корм – до 1 года. Для взрослых кошек и собак также существует специальная линейка – ее покупают домашним животным от года и до семи лет. После семи лет животное считается пожилым и его снова переводят на соответствующий возрасту корм.

В составе должны присутствовать витамины и минералы: Кальций до 1%, Фосфор до 0,8%. Магний до 0,1% – это нормы для взрослых кошек и собак. Для юных животных параметры витаминов и минералов могут быть выше.

В составе корма не должно быть запрещенных веществ, таких как лук или чеснок.

При подборе нового корма также следует учитывать процент жира и белка в его составе. Будет лучше, если соотношение не будет сильно отличаться от того корма, которое домашний питомец ест в настоящее время.

Российские корма для собак

Полнорационный сухой корм для собак средних пород Winner от российский компании “Мираторг” с говядиной

Линейка Winner, как утверждает производитель, это первый в России корм для животных премиум-класса из настоящего мяса собственного производства.

Состав:

Мясные ингредиенты – 25,6% (высушенное мясо курицы – 11,3%, высушенная говядина – 8,3%, свежая говядина 6%), рис, кукуруза, кукурузный глютен, животный жир, гидролизат свиной печени, семена льна, минеральные вещества, высушенная мякоть свеклы, рыбий жир, сухие дрожжи, витамины, соль, гексаметафосфат натрия, экстракт цикория, сушеная календула, глюкозамин, антиокислители, консервант, экстракт Юкки Шидигера, хондроитин.

Содержание питательных веществ в 100 г:

Влага – макс. 13,0% Протеин – мин. 23,0% Жир – мин. 12,0% Зола – макс. 9,0% Клетчатка – макс. 2,5% Кальций – мин. 0,6% Фосфор – мин. 0,5%

Плюсы:

приятная цена

продается во многих маркетплейсах и зоомагазинах России

хорошее содержание кальция и фосфора

низкий процент жира (это означает, что корм может подойти и собакам с проблемами пищеварительной системы)

Минусы:

в составе мало мясных ингредиентов

пищевая добавка гексаметафосфат натрия, используемая в качестве эмульгатора, вызывает опасения – нельзя однозначно сказать, насколько безопасен этот ингредиент

высокое содержание золы

Корм для молодых собак FLORIDA

От фирмы FLORIDA существует множество линеек кормов как для собак, так и для кошек. Сравнив составы и соотношение полезных веществ в нем, можно сказать, что этот корм более рекомендуем в первую очередь для молодых собак – щенков до года.

Florida

Состав:

дегидрированное мясо говядины, ячмень, маис, животный жир, гидролизованные мясо и печень ягнёнка, отруби, масло лососевых пород, минеральные вещества, пивные дрожжи, сушёная груша, сушёная мякоть свёклы, сушёная морковь, семя льна, витамины, клюква, куркума, глюкозамин, экстракт розмарина (натуральный антиоксидант), инулин (источник фруктоолигосахаридов), экстракт Юкки Шидигера, хондроитин, таурин.

Содержание питательных веществ в 100 г:

белки 30%, жиры 18%, клетчатка 3%, зола 7%, влажность 9%, цинк 150 мг/кг, железо 100 мг/кг, марганец 40 мг/кг, йод 4 мг/кг, таурин 100 мг/кг, витамин А 20000 МЕ/кг, витамин Д 1200 МЕ/кг, витамин Е 250 МЕ/кг.

Плюсы:

доступность покупки

высокая усвояемость

без искусственных красителей

Минусы:

завышены показатели минералов

не самый подробный состав

Корм для собак LAPICO

Еще один корм от российского производителя - LAPICO. Его производит компания “Вега”, корм относится к супер-премиум классу. У производителя обширная линейка сортов с разными вкусами. Например, линейка кормов Advanced считается универсальной для большинства животных. Ветеринарные врачи-диетологи рекомендуют обратить внимание на этот корм для владельцев молодых животных.

Lapico

Состав:

Мясо индейки 44,5% (дегидратированное мясо индейки 27%, свежее мясо индейки 17,5%,) ячмень, нут, цельное яйцо 4%, жир индейки 6%, дегидратированная белая рыба 5,7%, масло сельди 4,2%, рисовые отруби (источник клетчатки), красная чечевица, сушеная морковь, сушеная тыква, сушеный цуккини, водоросли, клюква, шпинат, юкка Шидигера, экстракт расторопши, пребиотик MOS, пребиотик FOS, экстракт розмарина, витаминно-минеральный комплекс.

Содержание питательных веществ:

Витамин А 17600 Ме, витамин Е 570 мг/кг, витамин D 790 Ме, витамин РР 47 мг/кг, магний 1379 мг/кг, марганец 14 мг/кг, железо 137 мг, йод 2,3 мг, медь 8,7 мг, селен 0,53 мг, цинк 170 мг.

Плюсы:

хорошее содержание белка из-за обилия мясных ингредиентов в составе

в составе нет пшеницы, кукурузы и производных

Минусы:

немного завышено содержание минеральных веществ

продается далеко не везде: товар проще приобрести по заказу в маркетплейсах, в зоомагазинах же представлен нечасто

Российские корма для кошек

ACARI CIAR

Производство находится в Краснодарском крае, а формулы рационов были составлены профессиональными диетологами и зоотехниками в тесном контакте с ветеринарными специалистами и заводчиками. На рынке товар появился в 2019 году – это новый корм, который, вероятно, изготовлен с использованием современных научных исследований и разработок. Производитель гарантирует премиальное качество корма.

Acari

Состав:

Мясо теленка 17%, мясной сбор (сердце, печень, почки говяжьи) 10%, филе рыбы лососевых пород 6%, сублимированное мясо теленка высшего сорта 16%, сублимированное филе рыбы осетровых пород высшего сорта 6%, сухое цельное яйцо, рис бурый, овсянка (геркулес), ячмень, жир говяжий, масло лосося, дегидрированный хрящ рыб осетровых пород и визига, морские водоросли, Выжимка с печени катрана, витаминно-минеральный комплекс, яблоко, ромашка, пророщенный овес, крапива, листовые овощи, мята перечная, брусника, корень цикория, топинамбур, пивные дрожжи, экстракт бархатцев прямостоячих, комплекс натуральных антиоксидантов, Плоды Сигизиума, куркума, экстракт зеленого чая, расторопша, L-карнитин, таурин, Юкка Шидигера, Мико Карб.

Содержание питательных веществ:

Мясо - 43 %, Рыба - 12 %, Белок - 36%, Жир - 15%, Клетчатка - 1,5%, Зола - 6%, Кальций - 1,46%, Фосфор - 1,34%, Натрий - 0,35%, Омега3 - 3,3%, Омега6 - 1%, Влажность - 7%

Плюсы:

компоненты корма прошли сертификацию ГОСТ

подробный состав

в линейке есть лечебные корма и корма серии холистик

используются натуральные консерванты

оптимальное содержание мясных и рыбных продуктов

хорошее соотношение белков, жиров и углеводов

Минусы:

в связи с высоким спросом на данный корм повышаются цены, перестает быть бюджетным аналогом

оформить заказ необходимо заранее, в зоомагазинах его тяжело приобрести

Grand Prix

Производитель корма заявляет супер-премиум качество корма, есть обширные линейки как для кошек, так и для собак. В корме максимально сохранены все полезные вещества, витамины и минералы, производитель гарантирует высокое содержание мяса и идеально продуманный состав, который разработан вместе со специалистами и содержит исключительно натуральные компоненты в оптимальных пропорциях.

Grand Prix

Состав

дегидрированное мясо и мясопродукты (в том числе кролик мин. 10%, домашняя птица мин. 27%), рис 32%, животный жир, сохраненный смесью натуральных токоферолов (витамин Е), масло лососевых рыб 2% (источник Омега-3 жирных кислот), льняное семя, автолизат пивных дрожжей и экстракт цикория (натуральные пребиотики), сушеная морковь, таурин, экстракт Юкки Шидигера, L-лизин, L-карнитин (натуральные незаменимые аминокислоты). Минералы: цинк, железо, марганец, медь, йод, селен, кальций, магний.

Содержание питательных веществ:

Белки 28%, масла и жиры 16%, минеральные вещества 7%, клетчатка 2.5%, омега-6 3.1%, омега-3 0.3%, таурин 2000 мг/кг.

Плюсы:

высокое содержание мяса

отсутствие ГМО

в составе нет кукурузы

различные варианты рациона

Минусы:

достаточно высокая стоимость

тяжело найти, лучше делать предзаказ онлайн

не всегда подробно расписан источник мяса в составе

Будь здоров

Корм российского производителя “Живая сила”, в котором пониженное содержание соли и облегченный состав – подойдет для кошек с проблемами пищеварения. У производителя широкая линейка кормов как для взрослых кошек, так и для котят.

Будь здоров/"Живая сила"

Состав:

свежее бескостное мясо лосося 15%, дегидрированное мясо рыб лососевых пород (семга, горбуша, кета) 14 %, свежая атлантическая сельдь 10 %, сублимированное мясо сельди 8 %, рис бурый цельный, дегидрированный яичный порошок, сушеная морковь, сушеная крапива, дегидрированный хрящ рыб осетровых пород (источник глюкозамина и хондроитина), сушеные плоды шиповника, сушеная тыква, сушеный топинамбур, лососевое масло (консервировано витамином Е), нерафинированное подсолнечное масло холодного отжима, топинамбур, экстракт цикория (пребиотик натурального происхождения), витаминно-минеральный комплекс (фито-кальцевит Mealberry), дрожжи пивные, таурин, Юка Шидигера, Мико Карб, экстракт сизигиума, грейпфрута, розмарина и куркумы в качестве натурального антиоксиданта.

Содержание питательных веществ:

Протеин 36%, жир 16% клетчатка 1,6%, зола 6,1%, кальций 1,46%, фосфор-1,32%, калий 0,57%, натрий 0,4 %, омега 3-3,3 %, омега 6-1,2%, влажность 7%.

Плюсы:

хорошо переносится аллергиками

доступен к заказу на маркетплейсах и некоторых зоомагазинах

вариативность линеек

Минусы:

в отдельных линейках присутствует сильный запах речной рыбы

Российские корма специализированных линеек