Лучшие российские корма для животных: рейтинг производителей

Для многих владельцев животных вопрос подбора корма всегда стоял остро, теперь же многим хозяевам нужно внимательней присмотреться к линейкам кормов от российских производителей.
Существует три основных схемы питания домашних животных – натуральный рацион, готовые корма и смешанное питание.
Рассмотрим плюсы и минусы готовых кормов, а также как правильно подобрать подходящий вашему питомцу вид корма.
При выборе готового корма встает вопрос о том, какого производителя предпочесть. В текущей ситуации можно обратить внимание на российские корма – не будет перебоя с поставками, отечественные корма, как правило, более бюджетны и их проще найти в магазинах.
Линейка Winner, как утверждает производитель, это первый в России корм для животных премиум-класса из настоящего мяса собственного производства.
Мясные ингредиенты – 25,6% (высушенное мясо курицы – 11,3%, высушенная говядина – 8,3%, свежая говядина 6%), рис, кукуруза, кукурузный глютен, животный жир, гидролизат свиной печени, семена льна, минеральные вещества, высушенная мякоть свеклы, рыбий жир, сухие дрожжи, витамины, соль, гексаметафосфат натрия, экстракт цикория, сушеная календула, глюкозамин, антиокислители, консервант, экстракт Юкки Шидигера, хондроитин.
Содержание питательных веществ в 100 г:
Влага – макс. 13,0% Протеин – мин. 23,0% Жир – мин. 12,0% Зола – макс. 9,0% Клетчатка – макс. 2,5% Кальций – мин. 0,6% Фосфор – мин. 0,5%
От фирмы FLORIDA существует множество линеек кормов как для собак, так и для кошек. Сравнив составы и соотношение полезных веществ в нем, можно сказать, что этот корм более рекомендуем в первую очередь для молодых собак – щенков до года.
дегидрированное мясо говядины, ячмень, маис, животный жир, гидролизованные мясо и печень ягнёнка, отруби, масло лососевых пород, минеральные вещества, пивные дрожжи, сушёная груша, сушёная мякоть свёклы, сушёная морковь, семя льна, витамины, клюква, куркума, глюкозамин, экстракт розмарина (натуральный антиоксидант), инулин (источник фруктоолигосахаридов), экстракт Юкки Шидигера, хондроитин, таурин.
белки 30%, жиры 18%, клетчатка 3%, зола 7%, влажность 9%, цинк 150 мг/кг, железо 100 мг/кг, марганец 40 мг/кг, йод 4 мг/кг, таурин 100 мг/кг, витамин А 20000 МЕ/кг, витамин Д 1200 МЕ/кг, витамин Е 250 МЕ/кг.
Еще один корм от российского производителя - LAPICO. Его производит компания “Вега”, корм относится к супер-премиум классу. У производителя обширная линейка сортов с разными вкусами. Например, линейка кормов Advanced считается универсальной для большинства животных. Ветеринарные врачи-диетологи рекомендуют обратить внимание на этот корм для владельцев молодых животных.
Мясо индейки 44,5% (дегидратированное мясо индейки 27%, свежее мясо индейки 17,5%,) ячмень, нут, цельное яйцо 4%, жир индейки 6%, дегидратированная белая рыба 5,7%, масло сельди 4,2%, рисовые отруби (источник клетчатки), красная чечевица, сушеная морковь, сушеная тыква, сушеный цуккини, водоросли, клюква, шпинат, юкка Шидигера, экстракт расторопши, пребиотик MOS, пребиотик FOS, экстракт розмарина, витаминно-минеральный комплекс.
Витамин А 17600 Ме, витамин Е 570 мг/кг, витамин D 790 Ме, витамин РР 47 мг/кг, магний 1379 мг/кг, марганец 14 мг/кг, железо 137 мг, йод 2,3 мг, медь 8,7 мг, селен 0,53 мг, цинк 170 мг.
Производство находится в Краснодарском крае, а формулы рационов были составлены профессиональными диетологами и зоотехниками в тесном контакте с ветеринарными специалистами и заводчиками. На рынке товар появился в 2019 году – это новый корм, который, вероятно, изготовлен с использованием современных научных исследований и разработок. Производитель гарантирует премиальное качество корма.
Мясо теленка 17%, мясной сбор (сердце, печень, почки говяжьи) 10%, филе рыбы лососевых пород 6%, сублимированное мясо теленка высшего сорта 16%, сублимированное филе рыбы осетровых пород высшего сорта 6%, сухое цельное яйцо, рис бурый, овсянка (геркулес), ячмень, жир говяжий, масло лосося, дегидрированный хрящ рыб осетровых пород и визига, морские водоросли, Выжимка с печени катрана, витаминно-минеральный комплекс, яблоко, ромашка, пророщенный овес, крапива, листовые овощи, мята перечная, брусника, корень цикория, топинамбур, пивные дрожжи, экстракт бархатцев прямостоячих, комплекс натуральных антиоксидантов, Плоды Сигизиума, куркума, экстракт зеленого чая, расторопша, L-карнитин, таурин, Юкка Шидигера, Мико Карб.
Мясо - 43 %, Рыба - 12 %, Белок - 36%, Жир - 15%, Клетчатка - 1,5%, Зола - 6%, Кальций - 1,46%, Фосфор - 1,34%, Натрий - 0,35%, Омега3 - 3,3%, Омега6 - 1%, Влажность - 7%
Производитель корма заявляет супер-премиум качество корма, есть обширные линейки как для кошек, так и для собак. В корме максимально сохранены все полезные вещества, витамины и минералы, производитель гарантирует высокое содержание мяса и идеально продуманный состав, который разработан вместе со специалистами и содержит исключительно натуральные компоненты в оптимальных пропорциях.
дегидрированное мясо и мясопродукты (в том числе кролик мин. 10%, домашняя птица мин. 27%), рис 32%, животный жир, сохраненный смесью натуральных токоферолов (витамин Е), масло лососевых рыб 2% (источник Омега-3 жирных кислот), льняное семя, автолизат пивных дрожжей и экстракт цикория (натуральные пребиотики), сушеная морковь, таурин, экстракт Юкки Шидигера, L-лизин, L-карнитин (натуральные незаменимые аминокислоты). Минералы: цинк, железо, марганец, медь, йод, селен, кальций, магний.
Белки 28%, масла и жиры 16%, минеральные вещества 7%, клетчатка 2.5%, омега-6 3.1%, омега-3 0.3%, таурин 2000 мг/кг.
Корм российского производителя “Живая сила”, в котором пониженное содержание соли и облегченный состав – подойдет для кошек с проблемами пищеварения. У производителя широкая линейка кормов как для взрослых кошек, так и для котят.
свежее бескостное мясо лосося 15%, дегидрированное мясо рыб лососевых пород (семга, горбуша, кета) 14 %, свежая атлантическая сельдь 10 %, сублимированное мясо сельди 8 %, рис бурый цельный, дегидрированный яичный порошок, сушеная морковь, сушеная крапива, дегидрированный хрящ рыб осетровых пород (источник глюкозамина и хондроитина), сушеные плоды шиповника, сушеная тыква, сушеный топинамбур, лососевое масло (консервировано витамином Е), нерафинированное подсолнечное масло холодного отжима, топинамбур, экстракт цикория (пребиотик натурального происхождения), витаминно-минеральный комплекс (фито-кальцевит Mealberry), дрожжи пивные, таурин, Юка Шидигера, Мико Карб, экстракт сизигиума, грейпфрута, розмарина и куркумы в качестве натурального антиоксиданта.
Протеин 36%, жир 16% клетчатка 1,6%, зола 6,1%, кальций 1,46%, фосфор-1,32%, калий 0,57%, натрий 0,4 %, омега 3-3,3 %, омега 6-1,2%, влажность 7%.
К сожалению, отечественное производство пока не может полностью закрыть нужды хозяев по покупке лечебных и специализированных линеек сортов, у многих зарубежных кормов из лечебных линеек нет российских аналогов. Поэтому, если у питомца особенная ситуация, лучше обратиться в ветеринарную клинику и сдать необходимые анализы, затем посетить диетолога, который подберет наиболее близкую замену из линеек готового корма или посоветует правильную лечебную диету на натуральном рационе.