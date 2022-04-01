Доля городов с благоприятной средой в России выросла на 10 процентов

За 2021 год доля российских городов с благоприятной средой выросла на 10 процентных пунктов - до 44%. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина со ссылкой на исследование индекса качества городской среды министерства строительства и ЖКХ России.

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«За прошедший год доля российских городов с благоприятной средой выросла на 10 процентных пунктов - до 44%. К 2024 году, согласно федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», этот показатель должен достигнуть 60%, к 2030 году - 80%», - говорится в сообщении.

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Как подчеркнул Хуснуллин, слова которого приводит пресс-служба, в настоящее время стоит важная задача по улучшению качества городской среды к 2030 году, обозначенная президентом России Владимиром Путиным.

«Каждый год мы оцениваем, насколько улучшилось качество городской среды. По итогам года количество городов с благоприятной средой составило 490, что на 115 городов больше, чем в прошлом году. Нам еще много над чем предстоит работать, но достигнутые результаты показывают, что прошедший год был удачным», - сообщил Хуснуллин.

В свою очередь министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, которого также цитирует пресс-служба, отметил, что индекс качества городской среды служит инструментом оценки потенциала развития российских городов.

«Мы видим, что достигнутые показатели намного выше, чем те, которые планировались в рамках реализации федерального проекта. Крайне важно не снижать темпа для выполнения задачи по улучшению качества городской среды, которую поставил президент Российской Федерации», - подчеркнул Файзуллин.

Как уточняется, на формирование индекса влияют 36 индикаторов, которые характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств, таких как: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивается по шести показателям, которые характеризуют городскую среду, - безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

Каждый показатель оценивается по десятибалльной шкале, значения суммируются и формируют итоговые индекс качества. Максимальное количество баллов, которое может набрать город, - 360. При этом городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов. По итогам 2021 года среднее значение индекса составило 184 балла при плановом значении в 183 балла.