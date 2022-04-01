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22 минуты назад

Эксперт: Россия сможет обеспечить себя качественными продуктами питания

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Уровень технологий, которого достигла в российская пищевая и перерабатывающая промышленность, позволяет изготавливать в широкий спектр продуктов питания, отвечающих стандартам качества.

Эксперт: Россия может обеспечить себя качественными продуктами
Фото: TVC.ru TVC.ru

Об этом сообщает председатель комитета общественной организации "Деловая Россия" по пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Нестеров.

В пятницу зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил в Telegram, что в РФ хватает разнообразных и вкусных отечественных продуктов, которых хватит для обеспечения внутренних потребностей страны, пишет РИА Новости.

"Сейчас уровень достигнутых технологий в пищевой и перерабатывающей промышленности (в РФ - ред.) позволяет производить самый широкий спектр качественных продуктов питания", - сказал Нестеров.

Нестеров также подчеркнул, что

"во многих случаях наши продукты имеют более натуральный и полезный состав, чем зарубежные аналоги".

Общество,Николай Нестеров,Дмитрий Медведев,Деловая Россия,Совет безопасности РФ,
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