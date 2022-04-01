Эксперт: Россия может обеспечить себя качественными продуктами

Уровень технологий, которого достигла в российская пищевая и перерабатывающая промышленность, позволяет изготавливать в широкий спектр продуктов питания, отвечающих стандартам качества.

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Об этом сообщает председатель комитета общественной организации "Деловая Россия" по пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Нестеров.

В пятницу зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил в Telegram, что в РФ хватает разнообразных и вкусных отечественных продуктов, которых хватит для обеспечения внутренних потребностей страны, пишет РИА Новости.

"Сейчас уровень достигнутых технологий в пищевой и перерабатывающей промышленности (в РФ - ред.) позволяет производить самый широкий спектр качественных продуктов питания", - сказал Нестеров.

Нестеров также подчеркнул, что