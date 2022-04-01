Таиланд отменил сдачу ПЦР-тестов для туристов

Так, теперь путешественникам не нужно сдавать ПЦР-тест перед прибытием в королевство. Кроме того, для непривитых туристов сокращен срок обязательного карантина с десяти до пяти дней. Тем не менее сохраняется требование о прохождении тестирования сразу после прилета, а также сдача антиген-теста на пятый день отдыха.