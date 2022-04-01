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2 часа назад

ЦБ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц

ТАССиещё 20

Банк России принял решение смягчить ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц. Теперь можно перевести со своего банковского счета за границу не более $10 тыс. в течение месяца, говорится в сообщении регулятора.

Банк России смягчил ограничения на денежные переводы за рубеж
Фото: ТАССТАСС

"Банк России установил на ближайшие шесть месяцев новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан. В течение календарного месяца физические лица имеют право перевести за пределы Российской Федерации со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более $10 тыс. или в эквиваленте в другой валюте", - отмечается в сообщении.

При этом через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести будет перевести в месяц не более $5 тыс. или в эквиваленте в другой валюте.

Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода.

Ограничения для нерезидентов, не работающих в РФ

Одновременно ЦБ принял решение приостановить на полгода переводы за рубеж с банковских счетов не работающих в России нерезидентов - физических лиц из стран, поддерживающих санкции, а также юридических лиц из этих государств.

На такой же срок приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц - нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров, уточнил регулятор.

Ранее действовавшие нормы

В начале марта Банк России для обеспечения финансовой стабильности принял решение ограничить банковские переводы за рубеж физическими лицами - резидентами другим людям или родственникам суммой в $5 тыс. в месяц.

Также до 31 марта регулятор вводил запрет на денежные переводы за рубеж для нерезидентов, которые являются гражданами стран, объявивших о санкциях против России. Соответствующее письмо было разослано кредитным организациям 1 марта.

Общество,Банк России,
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