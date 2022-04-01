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17 минут назад

Названы товары и услуги, которые могут стать дефицитными в ближайшие месяцы

Лера Букина

С большой долей вероятности проблем с продуктами в стране не возникнет, однако некоторые импортные товары и привычные услуги могут стать дефицитными. Об этом заявил агентству «Прайм» глава Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрий Янин.

Названы товары и услуги, которые могут стать дефицитными
Фото: UnsplashUnsplash

По его словам, сейчас проблематично делать конкретные прогнозы относительно того, какие именно зарубежные товары могут на какое-то время исчезнуть из продажи. Это обусловлено тем, что процесс введения Западом антироссийских санкций пока не завершился, указал собеседник агентства.

Ситуация также прояснится, когда станет понятно, какие зарубежные компании будут ограничены в праве работать в России и насколько жесткими окажутся ограничения, считает он.

Появилось видео с накинувшимися на сахар покупателями в магазине

Янин не исключает того, что товары западных компаний будут поступать на прилавки с перебоями. Речь идет о технике, электронике и комплектующих для них, указал собеседник агентства.

Также он допускает сокращение авиарейсов по России из-за удорожания билетов. По словам эксперта, количество доступных для туристов стран может сократиться. В связи с ростом банковских ставок возникают вопросы с доступной ипотекой, отметил он.

«Могут быть самые неожиданные истории в области страхования», — подытожил Янин.

Западные страны ввели масштабные экономические санкции против РФ. Это была реакция на спецоперацию России на Украине. В частности, они коснулись российских банков и предприятий. Ряд организаций заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. В связи с ажиотажным спросом на ряд товаров полки с определенной продукцией в магазинах опустели.

Общество,Дмитрий Янин,
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