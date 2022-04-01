Названы товары и услуги, которые могут стать дефицитными

С большой долей вероятности проблем с продуктами в стране не возникнет, однако некоторые импортные товары и привычные услуги могут стать дефицитными. Об этом заявил агентству «Прайм» глава Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрий Янин.
По его словам, сейчас проблематично делать конкретные прогнозы относительно того, какие именно зарубежные товары могут на какое-то время исчезнуть из продажи. Это обусловлено тем, что процесс введения Западом антироссийских санкций пока не завершился, указал собеседник агентства.
Ситуация также прояснится, когда станет понятно, какие зарубежные компании будут ограничены в праве работать в России и насколько жесткими окажутся ограничения, считает он.
Янин не исключает того, что товары западных компаний будут поступать на прилавки с перебоями. Речь идет о технике, электронике и комплектующих для них, указал собеседник агентства.
Также он допускает сокращение авиарейсов по России из-за удорожания билетов. По словам эксперта, количество доступных для туристов стран может сократиться. В связи с ростом банковских ставок возникают вопросы с доступной ипотекой, отметил он.
«Могут быть самые неожиданные истории в области страхования», — подытожил Янин.
Западные страны ввели масштабные экономические санкции против РФ. Это была реакция на спецоперацию России на Украине. В частности, они коснулись российских банков и предприятий. Ряд организаций заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. В связи с ажиотажным спросом на ряд товаров полки с определенной продукцией в магазинах опустели.