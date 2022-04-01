Россиянам посоветовали бронировать отели через турагентства

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян посоветовал россиянам планировать путешествия с помощью турагентств ввиду ухода из России платформ по бронированию отелей. Об этом пишут «Известия».
По словам специалиста, в РФ существуют альтернативные платформы для поиска жилья для отдыха. Однако туристу, если он привык пользоваться сервисами Booking.com и Airbnb, будет тяжело перестроиться.
«Мой совет — обратиться в любое турагентство, потому что оно есть практически в каждом городе. В турагентстве надежнее, удобнее и дешевле», — посоветовал Мкртчян.
Он также отметил, что турагентства защищают от мошенничества, тогда как на сервисах бронирования часто встречаются мошенники, которых невозможно отследить. Среди российских платформ по бронированию жилья эксперт выделил Ostrovok.ru.
В свою очередь, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов отметил, что сейчас самой крупной платформой для бронирования является Avito.
Ранее Booking.com объявила о временной приостановке деятельности на территории России в связи со сложностью ведения турбизнеса. По мнению депутата Госдумы РФ от Крыма, члена комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексея Черняка, в закрытии сервиса «нет ничего смертельного». Он отметил, что нужно дать дорогу российским платформам.