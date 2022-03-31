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33 минуты назад

Покинувшей Россию Ренате Литвиновой нашли замену во МХТ

Елена Прошина

Актрису Ренату Литвинову, исполняющую главную роль в постановке «Северный ветер» МХТ имени Антона Чехова, заменит звезда сериала «Содержанки» Софья Эрнст. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе театра.

Покинувшей Россию Ренате Литвиновой нашли замену во МХТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эрнст впервые предстоит выйти на сцену в роли Маргариты в постановке 16 апреля. Показ спектакля пройдет в Ташкенте на сцене театра имени Алишера Навои в рамках Международного фестиваля театра и балета.

Напомним, что ранее пресс-служба МХТ имени Чехова сообщала об отмене постановок «Северный ветер» и «Звезда вашего периода» с Литвиновой, которые были запланированы на 27-28 марта и 6 апреля.

Все это, вероятнее всего, говорит о том, что бежавшая в феврале во Францию из-за событий на Украине, актриса не планирует возвращаться в Россию, ведь приехать на родину ее не заставила даже оставшаяся в РФ работа.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Литвинова в своем Telegram-канале извинялась перед поклонниками за сорванный в Санкт-Петербурге спектакль «Звезда вашего периода», при этом «Северный ветер» она не упоминала.

Общество,Рената Литвинова,Антон Чехов,
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