Покинувшей Россию Ренате Литвиновой нашли замену во МХТ

Актрису Ренату Литвинову, исполняющую главную роль в постановке «Северный ветер» МХТ имени Антона Чехова, заменит звезда сериала «Содержанки» Софья Эрнст. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе театра.

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Эрнст впервые предстоит выйти на сцену в роли Маргариты в постановке 16 апреля. Показ спектакля пройдет в Ташкенте на сцене театра имени Алишера Навои в рамках Международного фестиваля театра и балета.

Напомним, что ранее пресс-служба МХТ имени Чехова сообщала об отмене постановок «Северный ветер» и «Звезда вашего периода» с Литвиновой, которые были запланированы на 27-28 марта и 6 апреля.

Все это, вероятнее всего, говорит о том, что бежавшая в феврале во Францию из-за событий на Украине, актриса не планирует возвращаться в Россию, ведь приехать на родину ее не заставила даже оставшаяся в РФ работа.