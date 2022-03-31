Метеозависимым дали рекомендации на период магнитных бурь

В связи с надвигающимися на Землю магнитными бурями, которые, по предварительным данным, ожидаются уже в этот четверг, 31 марта, врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с телеканалом «Москва 24» дала россиянам рекомендации, которыми стоит воспользоваться ради сохранения хорошего самочувствия.

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По ее словам, магнитные бури оказывают влияние на людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями: у них может наблюдаться понижение или повышение давления, а также слабость.

Метеозависимым людям следует не перегружать организм в этот период, отказаться от серьезных дел и физических нагрузок, продолжает Чернышова. Несмотря на это, умеренная физическая активность все же приветствуется: например, можно начать утро с легкой зарядки, советует эксперт.

Также не следует пить кофе, тонизирующие напитки и алкоголь. Их стоит заменить травяными чаями и чистой водой. Помимо прочего, необходимо отказаться от жареных и жирных блюд, отдав предпочтение более низкокалорийным продуктам.

Ранее Чернышова посоветовала метеозависимым людям не забывать об умеренных физических нагрузках и регулярных прогулках.