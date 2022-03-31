Первого апреля во многих странах мира отмечается День смеха. Люди придумывают различные шутки и розыгрыши, чтобы рассмешить друг друга. Но бывает и так, что у человека с чувством юмора проблемы. Что в этом случае надо делать?

Фото: Unsplash Unsplash

Эксперт в области самоменеджмента и личностного роста Дарья Маланина в своей статье на сайте Gilber дает советы, как развить чувство юмора.

Видео дня

1. Записывайте смешные вещи

Заведите себе правило: каждый вечер записывать три смешных случая, которые произошли с вами за день или которые вы наблюдали (прочитали о них, придумали). Это обостряет восприятие смешного и развивает память.

2. Читайте юмористическую литературу

Автор рекомендует такие книги, как "Гладь, люби, хвали" Анастасии Бобковой (веселое пособие по воспитанию собак), "Забавная мифология" Елены Кисель (юмористическое изложение древнегреческой мифологии) и "Манюня" Наринэ Абгарян (высмеивает особенности советского детства).

3. Развивайте языковое чутье, учите правила языка

Шутки, основанные на языковых ошибках, очень тонкие. Их понимают люди, которые хорошо разбираются в языке. Пример такой шутки: "Проезжая мимо станции, с меня слетела шляпа".

4. Придумывайте шутки заранее

Бывают обстоятельства, когда нужно сказать шутку, а у вас все идеи вылетели из головы. Или вас подкололи, а вы не можете быстро придумать ответ. Если вы будете сочинять шутки заранее, таких ситуаций станет меньше. Например, если у вас есть недостаток, над которым часто смеются окружающие, придумайте, как можно на такие шутки отвечать.

5. Запоминайте анекдоты и смешные высказывания

Не все умеют быстро придумывать собственные шутки, но это и необязательно. Иногда достаточно умело вставленной цитаты или вовремя рассказанного анекдота, чтобы окружающие воспринимали вас как человека с отличным чувством юмора.

6. Высмеивайте негативные события

Во-первых, это приучает видеть долю юмора во всем, а во-вторых — помогает справиться со стрессом. В-третьих, в глазах других людей вы будете казаться не просто остроумным, но еще и никогда не унывающим человеком.

7. Берите пример

Найдите человека, чье чувство юмора вас восхищает, и попробуйте скопировать его манеру шутить. Это может быть известный стендап-комик, комедийный актер, писатель или просто ваш знакомый. Сначала вы будете подражать ему, а позже, когда освоитесь, выработаете собственный стиль.

8. Общайтесь с теми, для кого шутки — обычная часть общения

Если вас постоянно вызывают на какой-то юмористический диалог, беззлобно подшучивают, ваш мозг при этом начинает придумывать ответы. По реакции собеседника вы поймете, удачной была шутка или нет.

9. Шутите "от противного"

Реагируйте на ситуацию так, как будто происходит что-то прямо противоположное. Например, если вы идете под проливным дождем, скажите: "Как же сегодня солнечно. Так бы и лег загорать на тротуар".

10. Говорите смешное с непроницаемым выражением лица

Таким образом вы будете играть на контрасте и удивлении: вы рассказываете что-то смешное, а лицо у вас при этом предельно серьезное.

11. Ищите собственный способ подачи шутки