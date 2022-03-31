Первого апреля во многих странах мира отмечается День смеха. Люди придумывают различные шутки и розыгрыши, чтобы рассмешить друг друга. Но бывает и так, что у человека с чувством юмора проблемы. Что в этом случае надо делать?
Эксперт в области самоменеджмента и личностного роста Дарья Маланина в своей статье на сайте Gilber дает советы, как развить чувство юмора.
Заведите себе правило: каждый вечер записывать три смешных случая, которые произошли с вами за день или которые вы наблюдали (прочитали о них, придумали). Это обостряет восприятие смешного и развивает память.
Автор рекомендует такие книги, как "Гладь, люби, хвали" Анастасии Бобковой (веселое пособие по воспитанию собак), "Забавная мифология" Елены Кисель (юмористическое изложение древнегреческой мифологии) и "Манюня" Наринэ Абгарян (высмеивает особенности советского детства).
Шутки, основанные на языковых ошибках, очень тонкие. Их понимают люди, которые хорошо разбираются в языке. Пример такой шутки: "Проезжая мимо станции, с меня слетела шляпа".
Бывают обстоятельства, когда нужно сказать шутку, а у вас все идеи вылетели из головы. Или вас подкололи, а вы не можете быстро придумать ответ. Если вы будете сочинять шутки заранее, таких ситуаций станет меньше. Например, если у вас есть недостаток, над которым часто смеются окружающие, придумайте, как можно на такие шутки отвечать.
Не все умеют быстро придумывать собственные шутки, но это и необязательно. Иногда достаточно умело вставленной цитаты или вовремя рассказанного анекдота, чтобы окружающие воспринимали вас как человека с отличным чувством юмора.
Во-первых, это приучает видеть долю юмора во всем, а во-вторых — помогает справиться со стрессом. В-третьих, в глазах других людей вы будете казаться не просто остроумным, но еще и никогда не унывающим человеком.
Найдите человека, чье чувство юмора вас восхищает, и попробуйте скопировать его манеру шутить. Это может быть известный стендап-комик, комедийный актер, писатель или просто ваш знакомый. Сначала вы будете подражать ему, а позже, когда освоитесь, выработаете собственный стиль.
Если вас постоянно вызывают на какой-то юмористический диалог, беззлобно подшучивают, ваш мозг при этом начинает придумывать ответы. По реакции собеседника вы поймете, удачной была шутка или нет.
Реагируйте на ситуацию так, как будто происходит что-то прямо противоположное. Например, если вы идете под проливным дождем, скажите: "Как же сегодня солнечно. Так бы и лег загорать на тротуар".
Таким образом вы будете играть на контрасте и удивлении: вы рассказываете что-то смешное, а лицо у вас при этом предельно серьезное.
Например, если вы обычно говорите быстро, вам подойдет стиль, как у Михаила Жванецкого. Если же вы привыкли разговаривать спокойно, более подходящей будет манера, как у Михаила Задорнова. Не пытайтесь казаться тем, кем вы не являетесь, шутить в стиле, противоположном вашему характеру.