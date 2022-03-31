В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
1 час назад

Хаматова сыграла в спектакле Серебренникова в Германии

Газета.RuГазета.Ru

Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова появилась в постановке режиссера Кирилла Серебренникова по мотивам «Декамерона» Джованни Боккаччо, передает kp.ru.

Хаматова сыграла в спектакле Серебренникова в Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Декамерон» показывали в Deutsches Theater Berlin в Германии. Этот спектакль — совместный проект «Дойче Театр» и «Гоголь-Центра».

Утверждается, что появление Хаматовой в спектакле стало неожиданностью для зрителей — актриса не была заявлена в труппе. Она вышла на сцену, заменив заболевшую коронавирусом актрису Ирину Выборнову.

Хаматова уволилась из «Современника»

Российская актриса театра и кино, общественный деятель, одна из учредительниц благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова уехала в Латвию из-за ситуации вокруг Украины. Главный режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис предложил ей место в своем театре. Ранее артистка работала с ним над спектаклем «Горбачев». 30 марта стало известно, что Хаматова уволилась из «Современника».

Последние новости
Общество,Ирина Выборнова,Джованни Боккаччо,Алвис Херманис,Чулпан Хаматова,Кирилл Серебренников,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители