Названо альтернативное решение сокращению рабочей недели

Введение сокращенной рабочей недели подойдет не для каждой специальности, заявила в беседе с «Мослентой» юрист, заместитель председателя коллегии адвокатов «Цуканов, Пономарева и партнеры» Елена Пономарева. Так она прокомментировала соответствующее предложение заместителя главы Федерации независимых профсоюзов России Александра Шершукова.

Фото: Depositphotos.com Depositphotos.com

По ее словам, в одном случае это повысит производительность труда, так как люди способны сделать больше, когда работают по времени меньше. Но не каждой категории работников это подходит: например, указанная мера неудобна при сменном графике. Поэтому юрист предложила альтернативу.

«Стоит рассмотреть возможность сокращения не рабочей недели, а рабочего дня. Такой вариант уместен, причем при нем наблюдается рост производительности труда», — сказала Пономарева.

Ранее Шершуков объяснил, что из-за сократившегося количества рабочих мест на них претендует большее количество людей, из-за чего имеет смысл сократить продолжительность рабочего времени.