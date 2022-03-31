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1 час назад

Названо альтернативное решение сокращению рабочей недели

МослентаМослента

Введение сокращенной рабочей недели подойдет не для каждой специальности, заявила в беседе с «Мослентой» юрист, заместитель председателя коллегии адвокатов «Цуканов, Пономарева и партнеры» Елена Пономарева. Так она прокомментировала соответствующее предложение заместителя главы Федерации независимых профсоюзов России Александра Шершукова.

Названо альтернативное решение сокращению рабочей недели
Фото: Depositphotos.comDepositphotos.com

По ее словам, в одном случае это повысит производительность труда, так как люди способны сделать больше, когда работают по времени меньше. Но не каждой категории работников это подходит: например, указанная мера неудобна при сменном графике. Поэтому юрист предложила альтернативу.

«Стоит рассмотреть возможность сокращения не рабочей недели, а рабочего дня. Такой вариант уместен, причем при нем наблюдается рост производительности труда», — сказала Пономарева.

Ранее Шершуков объяснил, что из-за сократившегося количества рабочих мест на них претендует большее количество людей, из-за чего имеет смысл сократить продолжительность рабочего времени.

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