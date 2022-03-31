Нострадамус предсказал начало мировой войны в 2023 году

Нострадамус предсказал начало третьей мировой войны в 2023 году, вслед за украинским кризисом. Такой версией пророчества французского астролога поделилось издание The Sun.

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Француз, чьи предсказания сбываются с XVI века, по мнению своих последователей, предрек, что кризис на Украине может вылиться в «великую войну».

«Семь месяцев великой войны, люди гибнут от зла. Руан и Эврё не падут пред Королем», - утверждал астролог.

При этом военные действия, согласно предсказанию, должны напрямую затронуть Париж.

«Все вокруг великого Города / Солдаты расположатся в полях и окрестностях», - писал Нострадамус.

Издание отмечает, что часть предсказания астролога, касающаяся «божественного огня, который падет на Королевское здание», может быть интерпретирована как начало нового мирового порядка.

Согласно гороскопам, более 70% из 6338 пророчеств Нострадамуса уже сбылись, в том числе и приход к власти Адольфа Гитлера, начало Второй Мировой войны, террористические атаки 11 сентября 2001 года, французская революция и разработка атомной бомбы, отмечает The Sun.