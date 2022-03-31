Что изменится в России с апреля

«Известия» рассказали об изменениях, которые ждут россиян с апреля 2022 года. В первую очередь, в начале апреля проиндексируют социальные пенсии и начнут действовать налоговые льготы.

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Индексация пенсий

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Каждый год 1 апреля в РФ происходит индексация социальных пенсий. Такие пенсии выплачивают людям, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для страховой пенсии. Также эти выплаты получают россияне с инвалидностью и потерявшие кормильца.

Сначала социальные пенсии в 2022 году планировали поднять на 7,7 процента, но 16 марта было объявлено об их повышении на 8,6 процента.

В 2021-м социальные пенсии выросли на 3,4 процента и достигли 10 183 рублей. Индексации пенсий и соцдоплат происходят автоматически, пенсионерам не нужно подавать для этого заявлений в Пенсионный фонд.

Налоговые льготы

В апреле в России начнут действовать налоговые льготы для бизнеса и граждан на фоне санкций.

В частности, не будут взимать НДФЛ с процентных доходов по банковским вкладам в 2021–2022 годах, а кадастровую стоимость для налога на имущество и землю зафиксируют на уровне 1 января 2022 года.

Наказание за «фейки» о госорганах

В начале апреля вступит в силу закон об уголовной ответственности за «распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию госорганов РФ, работающих за рубежом для защиты интересов страны и ее граждан». За это будет грозить до 15 лет колонии.

Закон защищает Росгвардию, МЧС, прокуратуру, российские посольства и другие ведомства.

Также он вводит административную ответственность за «дискредитацию» деятельности российских госорганов за рубежом.

Статус ветеранов для российских солдат на Украине

Также в апреле вступит в силу закон, предоставляющий статус ветеранов участникам боевых действий в ДНР, ЛНР и на Украине.

Это позволит военным претендовать на налоговые, транспортные, земельные и жилищные льготы.

«Госуслуги» для подростков

С апреля подростки, которым уже исполнилось 14 лет, смогут создать личные кабинеты на «Госуслугах». Благодаря этому они получат доступ к электронному школьному дневнику, смогут проверять домашнее задание и получать информацию о поступлении в колледж или вуз.