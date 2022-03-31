В России заметили затруднения с поставками табака

У российских табачных магазинов появились проблемы из-за сокращения ассортимента табака для самокруток. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

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Табачные магазины в России заявили о проблемах с поставками табака для самокруток, около 70 процентов импорта которого происходило из стран Евросоюза, сообщают собеседники газеты на табачном рынке. В дистрибуторе RusTobacco также подтвердили нехватку табака.

Как рассказал председатель совета директоров Погарской сигаретно-сигарной фабрики Игорь Моисеев, перебои с поставками могут быть связаны с ограничением логистики с Европейским Союзом. Главными поставщиками табака для самокруток в России были Германия, Дания и Нидерланды, а большая часть грузов была перевезена автомобильным транспортом через Белоруссию, пояснил он. В RusTobacco предположили, что на перестройку логистики может уйти несколько месяцев.