В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
1 час назад

В России появились проблемы с поставками табака

Lenta.ruLenta.ru

У российских табачных магазинов появились проблемы из-за сокращения ассортимента табака для самокруток. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

В России заметили затруднения с поставками табака
Фото: ТАССТАСС

Табачные магазины в России заявили о проблемах с поставками табака для самокруток, около 70 процентов импорта которого происходило из стран Евросоюза, сообщают собеседники газеты на табачном рынке. В дистрибуторе RusTobacco также подтвердили нехватку табака.

Как рассказал председатель совета директоров Погарской сигаретно-сигарной фабрики Игорь Моисеев, перебои с поставками могут быть связаны с ограничением логистики с Европейским Союзом. Главными поставщиками табака для самокруток в России были Германия, Дания и Нидерланды, а большая часть грузов была перевезена автомобильным транспортом через Белоруссию, пояснил он. В RusTobacco предположили, что на перестройку логистики может уйти несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что российские рестораны и кафе столкнулись с проблемами в поставках продуктов. Перебои возникли с поставками овощей, салатов и некоторых видов рыб.

Общество,Игорь Моисеев,Коммерсант,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители