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13 минут назад

Российский чиновник предложил хвалиться «идучи срать»

Lenta.ruLenta.ru

Мэра города Назарово в Красноярском крае Владимира Саара поймали на неудачной оговорке. Во время встречи с местными жителями чиновник неверно передал содержание пословицы «не хвались, идучи на рать, хвались, идучи с рати». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Российский чиновник предложил хвалиться «идучи срать»
Фото: телеграм-канал «Kras Mash»телеграм-канал «Kras Mash»

СМИ обратили внимание на оговорку из-за многолетних проблем с канализацией в Назарове. На вопрос «за это лето будут лучше дороги?» Саар предложил необычное решение. «Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи срать», — ответил он. Мэр города добавил, что постарается сделать так, чтобы к осени было, чем гордиться. После того, как инциденту придали огласку, журналистов не пустили на аппаратное совещание.

Ранее в феврале во время выступления на заседании Совета безопасности глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин оговорился и сказал, что поддерживает решение о принятии Донецкой и Луганской народных республик в состав России. После того, как президент Владимир Путин уточнил, что на заседании обсуждают вопрос признания их независимости, тот заявил, что поддерживает признание суверенитета самопровозглашенных республик.

В ноябре 2021 года недавно избранный мэр Краснодара Андрей Алексеенко оговорился и во время заседания городской думы отметил, что «горожане ждут от властей разговоров, а не конкретных дел».

Общество,Владимир Саар,Андрей Алексеенко,Сергей Нарышкин,Владимир Путин,СВР России,
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