Покинувшая Россию Чулпан Хаматова уволилась из «Современника»

Российская актриса Чулпан Хаматова уволилась из театра «Современник». Об этом сообщила директор культурного учреждения Татьяна Баранова РИА Новости.
Ранее в марте этого года сообщалось, что Хаматова переехала в Латвию. В интервью Екатерине Гордеевой она рассказала, что во время начала спецоперации она была в отпуске и «хотела переждать», однако затем приняла решение об эмиграции. В Ригу вместе со знаменитостью переехали и ее дети. Артистка указала, что в ближайшее время не намерена возвращаться в Россию.
Также стало известно, что актриса войдет в труппу Нового Рижского театра. Руководитель культурного учреждения Алвис Херманис подтвердил, что пригласил артистку присоединиться к труппе театра.