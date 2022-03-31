Рогозин заявил, что будет скучать по "танцам яичек" уехавшей в США Малышевой

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отреагировал на отъезд телеведущей Елены Малышевой в США. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Малышева все. Марс больше нас не атакует. Будем скучать по ее танцам яичек и женщине-члену", - написал глава госкорпорации.

Об отъезде Малышевой в США сообщили СМИ. По их данным, ведущая отправилась к внукам.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что Малышева распустила свою программу на Первом канале из-за изменений в эфире. Утверждалось, что 29 марта Малышева собрала своих сотрудников и якобы заявила, что программа "Жить здорово!" закрывается.

На Первом канале при этом опровергли закрытие шоу, заявив, что передача отсутствует в эфирной сетке временно. Сама Малышева, отвечая на вопрос журналистов о правдивости информации о закрытии программы сказала, что "коллеги врут".

Ток-шоу Малышевой о здоровье выходит на Первом канале с 2010 года. В последний раз программа, которая обычно выходила по будням, была в эфире 5 марта. В конце февраля из-за ситуации на Украине руководство Первого канала остановило выход развлекательных программ, сейчас канал работает в информационном режиме.