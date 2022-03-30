Франция отменила все ограничения на выдачу виз россиянам

Власти Франции приняли решение с 1 апреля снять ограничения на выдачу всех типов виз гражданам России, сообщает пресс-служба Генерального консульства республики.

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В частности, россиянам больше не придётся предъявлять одоброенные в Евросоюзе сертификаты о вакцинации, или подтверждать наличие полученной ранее французской визы.

При этом в Генкосульстве указали, что получение визы не является автоматическим разрешением на въезд во Францию.