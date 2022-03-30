На юге и в центре РФ продлили режим ограничения полетов

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортах южной и центральной частей России продлен до 7 апреля. Об этом сообщили в Росавиации .

Авиакомпаниям рекомендовано составлять альтернативные маршруты и направлять пассажирские рейсы в аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, которые работают без ограничений. Остальные аэропорты России работают в обычном режиме.

Напомним, ограничения на полеты в южные регионы были введены 24 февраля после начала спецоперации на Украине. В связи со спецоперацией многие страны Евросоюза, а также США, Канада закрыли воздушное пространство для российских самолетов. На это Россия ввела зеркальные меры для 36 государств.