На юге и в центре РФ продлили режим ограничения полетов

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортах южной и центральной частей России продлен до 7 апреля. Об этом сообщили в Росавиации.
Так, речь идет о российских аэропортах: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Режим временного ограничения полетов продлен до 03:45 (мск) 7 апреля 2022 года, пишут РИА Новости.
Авиакомпаниям рекомендовано составлять альтернативные маршруты и направлять пассажирские рейсы в аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, которые работают без ограничений. Остальные аэропорты России работают в обычном режиме.
Напомним, ограничения на полеты в южные регионы были введены 24 февраля после начала спецоперации на Украине. В связи со спецоперацией многие страны Евросоюза, а также США, Канада закрыли воздушное пространство для российских самолетов. На это Россия ввела зеркальные меры для 36 государств.