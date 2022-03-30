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1 час назад

На юге и в центре РФ продлили режим ограничения полетов в аэропортах

Алиса Селезнёва

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортах южной и центральной частей России продлен до 7 апреля. Об этом сообщили в Росавиации.

На юге и в центре РФ продлили режим ограничения полетов
Фото: UnsplashUnsplash

Так, речь идет о российских аэропортах: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Режим временного ограничения полетов продлен до 03:45 (мск) 7 апреля 2022 года, пишут РИА Новости.

Авиакомпаниям рекомендовано составлять альтернативные маршруты и направлять пассажирские рейсы в аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, которые работают без ограничений. Остальные аэропорты России работают в обычном режиме.

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Напомним, ограничения на полеты в южные регионы были введены 24 февраля после начала спецоперации на Украине. В связи со спецоперацией многие страны Евросоюза, а также США, Канада закрыли воздушное пространство для российских самолетов. На это Россия ввела зеркальные меры для 36 государств.

Общество,Росавиация,ЕС,
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